Crecida del Paraná: Poletti explicó por qué buscan alojar a los evacuados cerca de la Vuelta del Paraguayo

El intendente recorrió el predio ubicado en el acceso a Alto Verde, donde comenzó el montaje de los módulos habitacionales para asistir a familias de la Vuelta del Paraguayo ante una eventual crecida del río Paraná. El espacio tendrá capacidad para 78 unidades.

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti , recorrió este martes el predio donde la Municipalidad comenzó a preparar el Centro de Asistencia Integral Nº 1, destinado a alojar a familias que eventualmente deban abandonar sus hogares por una emergencia hídrica.

El espacio está ubicado en el camino de acceso a Alto Verde, a unos 300 metros del puente Héroes de Malvinas, y se enmarca en las tareas preventivas ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

"Cerca de su lugar de residencia"

Durante la recorrida, Poletti explicó que la decisión de avanzar con el armado responde a la necesidad de anticiparse a una eventual crecida del río Paraná y garantizar que las familias afectadas puedan permanecer cerca de su lugar de residencia. La prioridad estará puesta en los vecinos de la Vuelta del Paraguayo, un sector que no cuenta con protección del sistema de defensas.

“Hubo que ampliar primero el ingreso a este terreno, que es privado y cuyo uso acordamos sin costo, para poder estar cerca de las primeras familias que podrían necesitar ser evacuadas, que generalmente son las de la Vuelta del Paraguayo. Sabemos lo difícil que es trasladar a las personas lejos de su lugar, por eso buscamos estar cerca de su comunidad”, sostuvo el intendente.

Actualmente, el río Paraná se encuentra por debajo del nivel de alerta y no hay familias que deban ser evacuadas. Sin embargo, el Municipio avanza con la preparación de la infraestructura para contar con una respuesta organizada en caso de que la situación hídrica lo requiera.

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Módulos habitacionales para una eventual evacuación

El centro tendrá capacidad para 78 módulos habitacionales, que se instalarán en el predio para brindar alojamiento temporal a las familias. Para avanzar con el proyecto, la Municipalidad firmó convenios con la organización TECHO, que aporta soluciones habitacionales de emergencia y experiencia en la intervención ante situaciones críticas.

Cada unidad tiene seis metros de largo por tres de ancho y está construida con paneles de madera. Las estructuras se apoyan sobre 15 pilotes para mantenerlas elevadas del suelo y reducir el contacto con la humedad.

“Son módulos que van sobreelevados para evitar la humedad del piso. Cada familia va a contar con un espacio cubierto de seis por tres metros, donde estarán las camas y el mobiliario, y otro espacio de las mismas dimensiones al aire libre para poder sentarse, comer y compartir cuando las condiciones climáticas lo permitan”, detalló Poletti.

Además de los espacios para dormir, el predio contará con sanitarios y sectores destinados a la alimentación, la recreación, los talleres culturales, la gestión de residuos y la logística. La planificación busca contemplar las necesidades cotidianas de las familias durante su permanencia en el lugar.

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La preparación ante El Niño y el seguimiento del río

El armado del centro se realiza de manera anticipada, mientras los equipos municipales trabajan en la puesta a punto del terreno y el arribo de los primeros módulos. Según explicó el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, el predio permitirá organizar la respuesta y coordinar el traslado de las familias si fuera necesario.

La iniciativa contempla también la recuperación de módulos adquiridos anteriormente y la incorporación de nuevas unidades para ampliar los recursos disponibles ante distintos escenarios de emergencia.

En paralelo, el Municipio mantiene un seguimiento de la situación hídrica junto con el equipo de Gestión de Riesgos, el Gobierno provincial y organismos técnicos, entre ellos el Instituto Nacional del Agua (INA).

“Estamos en contacto directo con nuestro equipo de Gestión de Riesgos y con la Provincia, trabajando con información de organismos oficiales. Queremos que los vecinos puedan consultar las alturas actualizadas del río y contar con datos confiables para saber cómo evoluciona la situación”, afirmó Poletti.

De esta manera, el gobierno local busca anticiparse a las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño y disponer de un espacio preparado para asistir a las familias que puedan verse afectadas por una crecida del Paraná, con especial atención a quienes viven en la Vuelta del Paraguayo.