Crecida del Paraná: cómo será el Centro de Asistencia que prepara el municipio en Alto Verde y a cuántas familias podrá recibir

La Municipalidad comenzó a acondicionar un predio ubicado a 300 metros del puente Héroes de Malvinas para alojar a familias de la Vuelta del Paraguayo ante una eventual crecida del río Paraná. El espacio contará con módulos habitacionales, sanitarios y áreas comunes. Por el momento, no hay evacuaciones previstas.

Situación actual. El río Paraná se encuentra por debajo del nivel de alerta y no hay familias que requieran evacuación por el momento. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Capacidad y módulos. El espacio contará con 78 módulos habitacionales prefabricados, sanitarios y áreas comunes, con la colaboración de la organización TECHO. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Municipio prepara centro. Acondicionan un predio en Alto Verde para alojar familias ante posible crecida del río Paraná. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Situación actual. El río Paraná se encuentra por debajo del nivel de alerta y no hay familias que deban ser evacuadas por el momento. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Capacidad y módulos. El centro de asistencia contará con 78 módulos habitacionales y áreas comunes, con la colaboración de TECHO. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Municipio prepara predio. Se acondiciona un espacio en Alto Verde para alojar familias ante una eventual crecida del río Paraná. Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha los trabajos para preparar el Centro de Asistencia Integral N.º 1, un espacio destinado a recibir a familias que eventualmente deban abandonar sus hogares ante una emergencia hídrica vinculada con el fenómeno de El Niño y la eventual crecida del Río Paraná . El predio está ubicado en el camino de acceso a Alto Verde, a unos 300 metros del puente Héroes de Malvinas, y tendrá capacidad para instalar 78 módulos habitacionales.

La iniciativa apunta principalmente a brindar una respuesta a los vecinos de la Vuelta del Paraguayo, un sector vulnerable a las crecidas del río Paraná que no cuenta con protección del sistema de defensas. La preparación anticipada del terreno busca disponer de infraestructura y organizar los recursos necesarios antes de que una eventual emergencia requiera el traslado de familias.

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el lugar, donde comenzaron las tareas de acondicionamiento y llegaron los primeros módulos. Actualmente, el río Paraná se encuentra por debajo del nivel de alerta y no hay familias que deban ser evacuadas.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

“Hubo que ampliar primero el ingreso a este terreno, que es privado y cuyo uso acordamos sin costo, para poder estar cerca de las primeras familias que podrían necesitar ser evacuadas, que generalmente son las de la Vuelta del Paraguayo. Sabemos lo difícil que es trasladar a las personas lejos de su lugar, por eso buscamos estar cerca de su comunidad”, explicó el mandatario local.

Cómo será el centro de asistencia en Alto Verde

Para avanzar con el proyecto, el municipio firmó convenios con la organización TECHO por un total de 120 módulos habitacionales. La propuesta contempla distintas unidades para dar respuesta a situaciones de emergencia y reforzar la capacidad de alojamiento disponible ante posibles contingencias.

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Los módulos son prefabricados, tienen seis metros de largo por tres de ancho y están construidos con paneles de madera. Cada estructura se apoya sobre 15 pilotes que permiten elevarla del suelo, reducir el contacto con la humedad y adaptarla a terrenos que no están completamente nivelados.

“Son módulos que van sobreelevados para evitar la humedad del piso. Cada familia va a contar con un espacio cubierto de seis por tres metros, donde estarán las camas y el mobiliario, y otro espacio de las mismas dimensiones al aire libre para poder sentarse, comer y compartir cuando las condiciones climáticas lo permitan”, detalló Poletti.

Además de los espacios habitacionales, el predio contará con sanitarios y sectores destinados a la alimentación, la recreación, los talleres culturales, la gestión de residuos y la logística. Para complementar el funcionamiento del centro también se instalaron dos módulos plegables.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

El objetivo es que el lugar no funcione únicamente como alojamiento temporal, sino que permita atender las necesidades cotidianas de las familias durante su permanencia.

El trabajo conjunto con TECHO

La preparación del centro incluye la participación de TECHO, organización que aporta experiencia en soluciones habitacionales y respuestas ante situaciones de emergencia.

“Nos parece fundamental la articulación entre el Municipio y la sociedad civil para dar respuesta ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño. Firmamos un convenio para aportar una solución habitacional rápida y de emergencia al trabajo preventivo que viene realizando el gobierno local, para llevar seguridad y respuesta a la comunidad”, sostuvo el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra.

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La cooperación entre el municipio y la organización forma parte de una estrategia para anticipar escenarios de riesgo y contar con recursos disponibles en caso de que el nivel del río obligue a tomar medidas preventivas.

Foto: José Busiemi - UNO Santa Fe.

Continúan las tareas y el monitoreo del río Paraná

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, destacó que el armado anticipado permitirá preparar la infraestructura y coordinar las intervenciones de las distintas áreas municipales.

“El predio tiene capacidad para 78 módulos de emergencia. La idea es trabajar durante esta semana y continuar la próxima, de acuerdo con la demanda y las decisiones que se tomen si fuera necesario trasladar familias al centro integral”, señaló.

Los equipos municipales ya comenzaron las tareas y está previsto sumar voluntarios para avanzar con el montaje. En paralelo, se trabaja en la incorporación de nuevas unidades y en la recuperación de módulos adquiridos anteriormente, con el propósito de ampliar los recursos disponibles.

La preparación del centro se complementa con el seguimiento de la situación hídrica junto al equipo municipal de Gestión de Riesgos, el Gobierno provincial y organismos técnicos, entre ellos el Instituto Nacional del Agua (INA).

“Estamos en contacto directo con nuestro equipo de Gestión de Riesgos y con la Provincia, trabajando con información de organismos oficiales. Queremos que los vecinos puedan consultar las alturas actualizadas del río y contar con datos confiables para saber cómo evoluciona la situación”, concluyó Poletti.

De esta manera, el municipio busca anticiparse a una eventual crecida del Paraná y organizar una respuesta que permita alojar y acompañar a las familias afectadas sin alejarlas innecesariamente de su comunidad.