El río Paraná superaría los cuatro metros en Santa Fe: desde el INA pronosticaron un escenario de crecida en las próximas semanas

Desde el INA anticiparon que la crecida se propagará por todo el tramo argentino del río, con niveles superiores a los promedios habituales para octubre.

El río Paraná superaría los cuatro metros en Santa Fe: desde el INA diagnosticaron el escenario de crecida en las próximas semanas

El río Paraná continuará en ascenso en las próximas semanas y superaría los cuatro metros en Santa Fe a fines de octubre. Así lo pronóstico en diálogo con UNO Santa Fe , Juan Borús, subgerente de Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua ( INA ), analizando el escenario hidrológico próximo.

“En el río Paraná sobre territorio argentino los niveles se van ubicando gradualmente en aguas medias/altas”, explicó Borús. El especialista advirtió que la onda de crecida en formación llevará al río a niveles de aguas altas y se propagará por todo el tramo argentino.

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Pronósticos del INA

La proyección del organismo señala que el aumento superará los niveles promedio habituales para octubre. De acuerdo con Borús, hacia fines de mes el Paraná alcanzaría los seis metros en Corrientes, mientras que en la ciudad de Santa Fe superaría los cuatro metros.

El pronóstico se suma a las estimaciones difundidas por el INA para el puerto santafesino, que anticipaban una suba progresiva durante la primera mitad de octubre. Según las proyecciones publicadas, el río se ubicaría en torno a los 3,48 metros el 13 de octubre y alcanzaría los 4,02 metros el 20 de ese mes.

El escenario está vinculado con las precipitaciones registradas en diferentes sectores de la Cuenca del Plata. “En la semana hubo lluvias moderadas sobre toda la Cuenca del Plata, con núcleos significativos y el escenario Niño se manifiesta con una perspectiva de continuidad”, detalló el subgerente del INA.

Borús precisó que también se produjeron lluvias fuertes sobre el Paraná en Brasil, en la zona de sus nacientes, aunque aclaró que no se preveían nuevas precipitaciones en ese sector. En cambio, la mitad sur de la cuenca, caracterizada por una respuesta más rápida a las lluvias, concentró precipitaciones intensas.

“El aporte de esta región continuará en aguas altas”, sostuvo el especialista, en referencia a la incidencia que tendrán esos caudales sobre la evolución del Paraná.

El comportamiento de los afluentes también será un factor a seguir durante las próximas semanas. Borús indicó que, después de las lluvias registradas durante esta semana, se esperan nuevos eventos de precipitación en el tercio superior del río, lo que podría incidir en los aportes que recibe el sistema.

Los niveles del río en Santa Fe

Las previsiones del INA anticipan un ascenso que llevará al Paraná por encima de los cuatro metros en el puerto de Santa Fe durante la segunda mitad de octubre. La evolución dependerá del traslado de los aportes de agua a lo largo de la cuenca y de las condiciones meteorológicas de las próximas semanas.

En la última referencia difundida, el nivel del río en Santa Fe era de 3,41 metros. El organismo proyectaba una altura de 3,48 metros para el 13 de octubre y de 4,02 metros para el 20 de octubre, en línea con el escenario de creciente planteado por Borús.

Pese al ascenso previsto, esos valores se mantienen por debajo de los niveles de alerta y evacuación establecidos para el puerto santafesino. La altura de alerta es de 5,30 metros, mientras que la de evacuación se ubica en 5,70 metros.