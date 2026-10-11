De Esperanza a Brasil en "Renoleta": tres amigos santafesinos viajan a Interlagos a ver a Franco Colapinto

Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino transformaron una charla de asado en un proyecto épico. Tras restaurar por completo una icónica "Renoleta", ultiman detalles para encarar una travesía de miles de kilómetros hacia el Gran Premio de São Paulo.

De Esperanza a Interlagos en una Renault 6: tres amigos santafesinos alientan a Franco Colapinto en Brasil

Lo que comenzó como una conversación informal al calor de un asado entre amigos en la ciudad de Esperanza (departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe), hoy está a punto de convertirse en una verdadera odisea automovilística sobre ruedas motivados por la pasión de la Fórmula 1

Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino preparan las valijas y los repuestos para viajar rumbo a Brasil a bordo de una clásica Renault 6 con un objetivo claro: alentar en vivo al piloto argentino Franco Colapinto en el legendario Autódromo de Interlagos .

La chispa del proyecto se encendió mientras miraban una competencia de Fórmula 1 y recordaron el video de unos jóvenes que habían recorrido la Patagonia hasta Ushuaia en un modelo similar. "¿Por qué no hacerlo nosotros?", se preguntaron. Días después, mate de por medio, la idea pasó del terreno de la utopía a la planificación concreta: "Che, vamos a hacerlo en serio".

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"Cuando llegamos al punto de desarmarla entera dije: 'Chau, no llegamos, no la armamos más'. Pero el trabajo avanzó y ya estamos afinando los últimos detalles para tomar la ruta hacia São Paulo", explicó uno de los integrantes de la travesía esperancina en la 'Renoleta'.

De la búsqueda en Las Colonias a la desarmada completa

Conseguir el vehículo ideal no fue tarea sencilla. Durante casi un mes, el trío recorrió pueblos y localidades del departamento Las Colonias hasta que, de forma paradójica, hallaron la Renault 6 indicada en su propia ciudad natal, Esperanza.

Sin embargo, el proceso de restauración escaló más allá de lo presupuestado. Lo que originalmente iba a ser una simple revisión mecánica de motor, frenos y caja de cambios derivó en un desarme integral de la carrocería y la estructura. Pese a las dudas iniciales sobre si llegarían a tiempo con los plazos de la F1, el esfuerzo constante permitió ensamblar nuevamente la "Renoleta", dejándola lista para salir a las rutas internacionales este mes de noviembre.

La hoja de ruta de los amigos: tres días de viaje, carpa y peña solidaria

La travesía contempla una logística pausada y pensada para cuidar la mecánica del histórico modelo de la marca del rombo:

Tramos diurnos: proyectan realizar el viaje de ida hacia el estado de São Paulo en aproximadamente tres días, manejando exclusivamente con luz solar y evitando el tránsito nocturno.

Espíritu rutero: llevarán carpas, bolsas de dormir, herramientas y elementos de cocina para acampar a la vera del camino y en las inmediaciones del circuito de Interlagos.

Apoyo popular: para financiar los costos logísticos, repuestos de contingencia y combustible, la comunidad de Esperanza organizó una peña solidaria de apoyo, logrando una masiva concurrencia de vecinos y fanáticos del automovilismo.

Con el respaldo de su ciudad y la ilusión intacta, el trío esperancino solo espera dar la última vuelta de llave, cargar el equipaje en el baúl y poner primera rumbo a Brasil para vivir una fiesta argentina en el Gran Premio de la Fórmula 1.