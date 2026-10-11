Colapinto abandonó en Singapur: una falla en su Alpine lo dejó fuera de carrera

El piloto argentino debió retirarse en la vuelta 31 del Gran Premio de Singapur, tras quedar detenido en la pista. Los problemas mecánicos marcaron un fin de semana complicado.

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y debió abandonar cuando se disputaba la vuelta 31 de las 62 previstas en el circuito de Marina Bay. El Alpine del argentino quedó detenido en plena pista y, aunque consiguió ponerlo nuevamente en marcha, tuvo que retirarse. Por el momento, se desconoce el origen de la falla.

Un fin de semana complicado para Colapinto

El abandono fue el desenlace de un fin de semana marcado por los inconvenientes técnicos en el monoplaza de Alpine. El piloto argentino había comenzado la carrera desde el puesto 15, en un trazado urbano reconocido por su exigencia física y las dificultades para realizar adelantamientos.

La actividad ya había presentado complicaciones para el pilarense durante la carrera Sprint, en la que también tuvo que retirarse en las primeras vueltas por un presunto problema relacionado con el sistema de energía del vehículo. Más tarde, en la clasificación, sufrió una importante pérdida de rendimiento en la segunda tanda, que lo dejó con el peor registro de esa instancia.

En la carrera principal, Colapinto consiguió una buena largada y avanzó del puesto 15 al 14. Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer: en la cuarta vuelta, informó por radio problemas con la batería, una señal de alerta que anticipó las complicaciones posteriores.

ABANDONÓ COLAPINTO: EL ALPINE DEL ARGENTINO SE QUEDÓ PARADO EN LA VUELTA 31 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR.



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La falla que obligó a detenerse en Marina Bay

El momento decisivo llegó en la vuelta 31, cuando el Alpine perdió funcionamiento y quedó inmovilizado en medio del trazado. Después de varios segundos de intentos, Colapinto logró reiniciar el vehículo y retirarlo de la pista, aunque ya no pudo continuar en competencia.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa concreta de la avería. La reiteración de inconvenientes durante el fin de semana deja interrogantes sobre el rendimiento y la confiabilidad del monoplaza, en una temporada en la que cada sesión resulta importante para el desarrollo del equipo.

El circuito de Marina Bay, inaugurado en 2008, es uno de los escenarios más exigentes del calendario de la Fórmula 1. Sus altas temperaturas, la humedad y la complejidad de su trazado urbano representan un desafío tanto para los pilotos como para los vehículos.

Para Colapinto, la carrera de Singapur terminó antes de lo esperado y prolongó un fin de semana para el olvido. Ahora, la atención estará puesta en el diagnóstico de Alpine para determinar qué provocó los problemas mecánicos y encontrar soluciones de cara a los próximos compromisos del campeonato.