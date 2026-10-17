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Día de la Madre en Santa Fe: qué clima se espera para los festejos del domingo

La jornada del domingo 18 de octubre comenzará con 8°C y tendrá una máxima cercana a los 19°C. No se esperan lluvias y el cielo estará mayormente despejado, aunque podría aumentar la nubosidad hacia la noche.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de octubre 2026 · 20:21hs
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Día de la Madre. Se espera un domingo 18 de octubre con cielo despejado y temperaturas frescas.

José Busiemi

Día de la Madre. Se espera un domingo 18 de octubre con cielo despejado y temperaturas frescas.

El Día de la Madre en Santa Fe y la región llegará con condiciones meteorológicas estables y temperaturas frescas durante las primeras horas del domingo. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM), la mínima será de 8°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C.

La jornada tendrá cielo despejado o con leve nubosidad durante gran parte del día, sin lluvias previstas. De esta manera, quienes tengan pensado reunirse en familia o celebrar al aire libre podrán disfrutar de condiciones favorables, aunque será conveniente llevar abrigo para la mañana.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe este domingo

Durante las primeras horas del domingo se espera una mañana fresca, con cielo mayormente despejado y temperaturas cercanas a los 8°C. En sectores puntuales de la región podrían formarse bancos de niebla, aunque su presencia no está confirmada.

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Por la tarde, el tiempo continuará estable, con poca nubosidad y una temperatura máxima prevista de 19°C. Los vientos serán leves, con predominio del sector este y posibles rotaciones hacia el este-sureste.

Hacia la noche, el cielo podría cubrirse progresivamente y la temperatura descenderá. Para las 22 se esperan alrededor de 13°C, por lo que quienes prolonguen los festejos deberán tener en cuenta el descenso térmico.

El pronóstico para el Día de la Madre

De acuerdo con el CIM, el domingo 18 de octubre estará marcado por condiciones estables, un suave descenso de las temperaturas mínimas y poco cambio en las máximas.

  • Mínima: 8°C.

  • Máxima: 19°C.

  • Cielo: despejado o con leve nubosidad.

  • Lluvias: no previstas.

  • Viento: leve, predominante del este, con posibles rotaciones al este-sureste.

Así, Santa Fe tendrá un Día de la Madre con una mañana fresca y una tarde templada, en una jornada que, en principio, ofrecerá buenas condiciones para los encuentros familiares al aire libre.

Día de la Madre Santa Fe domingo
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