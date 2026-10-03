Expectativa del comercio de Santa Fe por el Día de la Madre para recuperar ventas tras "varios meses de caída"

Desde el Centro Comercial de Santa Fe admitieron que "el comercio viene de varios meses de caída, las ventas están flojas, muy bajas".

Tras varios meses de caída en las ventas, el sector comercial de Santa Fe apuesta a octubre y, especialmente, al Día de la Madre como una oportunidad para recuperar el consumo. Desde el Centro Comercial admitieron que existe expectativa por una fecha importante del calendario comercial.

El diagnóstico fue planteado por Carlos Arese, vocero del Centro Comercial de Santa Fe, quien analizó el escenario que atraviesa el sector luego de los Juegos Sudamericanos. Si bien destacó el movimiento económico que generó el evento, reconoció que ese impacto no se trasladó de manera directa a los comercios minoristas.

"El comercio viene de varios meses de caída, las ventas están flojas, muy bajas", afirmó Arese en diálogo con La Mañana de UNO 106.3.

En ese contexto, el dirigente puso el foco en lo que viene y señaló que el Día de la Madre aparece como una fecha especialmente esperada por los comerciantes santafesinos.

"Es una fecha que el comercio espera con mucha expectativa y, hasta si se quiere, con esperanza, de mejorar sus cosas", sostuvo.

José Busiemi

Juegos Sudamericanos sin impacto en los comercios

La expectativa cobra mayor relevancia porque los Juegos Sudamericanos no tuvieron para el comercio minorista el impacto que inicialmente podía esperarse a partir de la gran cantidad de visitantes que llegaron a la ciudad.

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"La verdad que el impacto que el comercio minorista recibió en Santa Fe no ha sido lo que uno pensaba que podía tener en relación con el gran movimiento que hubo en la ciudad", explicó Arese.

Encuesta a comercios de Santa Fe

Según el relevamiento realizado por el Centro Comercial durante los días posteriores a los Juegos, el consumo estuvo concentrado principalmente en las zonas de competencia, las Villas Olímpicas y los espacios gastronómicos.

"Los atletas y entrenadores estaban en la Villa Olímpica, salían de ahí para ir a competir y los fan fest gastronómicos y demás estaban siempre acotados a los lugares de competencia", describió.

Arese aclaró que algunos comercios de cercanía ubicados en zonas próximas a esos sectores pudieron haber tenido un movimiento diferente. Mencionó particularmente Parque Sur, Costanera Este, Costanera Oeste y barrios cercanos a las Villas Olímpicas.

"Probablemente si nosotros vamos a comercios de cercanía donde hubo mucho movimiento (...) probablemente ahí haya habido algún otro movimiento", señaló.

El dirigente diferenció así el impacto económico general de los Odesur de lo ocurrido con el comercio. "Hubo un impacto económico muy importante en la provincia y, en nuestro caso, en la ciudad de Santa Fe", sostuvo, aunque remarcó: "El impacto directo que tuvieron estos Juegos no llegó al comercio minorista".

El sector ahora espera que parte de ese movimiento pueda transformarse en consumo en las próximas semanas. "Tal vez en los próximos días se vea un mayor movimiento porque evidentemente en la ciudad de Santa Fe ha habido un impacto económico", planteó Arese.

Otro de los cambios que atraviesa al sector está relacionado con los hábitos de consumo y el crecimiento del comercio electrónico. Sin embargo, desde el Centro Comercial relativizan que la venta online sea la única explicación para la caída de las ventas.

"Siempre la primera reacción en general es: 'Bueno, pero ahora todo el mundo compra por internet'. Bueno, no es tan así, no es tan así", afirmó Arese.

"Hay cambio de cultura, hay cambio de costumbres, hay cambios. Todos estos cambios los estamos viviendo, pero no creemos que sea tan así de que el comercio está en caída porque se vende todo por internet", agregó.

"Nosotros como institución estamos permanentemente instando y fomentando que los comerciantes vayan incursionando aún más todavía en el comercio electrónico, con una actividad complementaria de su tienda física tradicional", explicó.