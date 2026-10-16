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Efectos de las lluvias en el Paraná: un ingeniero santafesino explicó cómo trabajan las grandes represas ante la crecida

El ingeniero electricista José Stella explicó cómo operan las represas hidroeléctricas de Yacyretá e Itaipú frente a la crecida del río Paraná, con el impacto de las lluvias en la generación de energía eléctrica.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de octubre 2026 · 09:04hs
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Paso de la crecida por las represas: Yacyretá e Itaipú tienen todas sus turbinas funcionando al máximo. Foto: imagen ilustrativa

Prensa Yacyretá Argentina

Paso de la crecida por las represas: Yacyretá e Itaipú tienen todas sus turbinas funcionando al máximo. Foto: imagen ilustrativa

El ingeniero electricista José Stella explicó cómo operan las represas hidroeléctricas de Yacyretá e Itaipú frente al aumento del caudal del río Paraná, las diferencias entre sus sistemas de descarga y el impacto de las lluvias en la generación de energía eléctrica.

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“Últimamente llovió cuatro veces más de lo que normalmente llueve”, advirtió Stella en diálogo con La Mañana de UNO 106.3 al explicar por qué las represas deben liberar el excedente de agua cuando los embalses alcanzan niveles elevados.

“Al llegar a un nivel determinado el agua y no poder embalsar más, abren lo que se denominan las compuertas. Llega a un nivel el agua y, para que no sobrepase la estructura, se abren esas compuertas de tal manera de evacuar ese excedente producto de las lluvias”, señaló.

El rol de las represas

Itaipú y Yacyretá tienen distintos sistemas para descargar el agua. Stella explicó que la represa ubicada entre Brasil y Paraguay utiliza un mecanismo conocido como salto de esquí, diseñado para reducir la energía con la que el agua llega al río aguas abajo.

“Itaipú tiene lo que se denomina salto de esquí. Al abrir las compuertas tiene una gran rampa. ¿Para qué? Para que vaya perdiendo energía cinética el agua y no erosione aguas abajo”, describió.

El sistema cuenta con una gran rampa de cemento y una estructura final que permite disipar la energía del agua. “Parece que está todo en ebullición, porque hay una bruma. Es para que pierda energía y aguas abajo vaya con menor velocidad, para que no erosione el terreno”, explicó el ingeniero.

Yacyretá, en cambio, utiliza un sistema diferente para reducir la fuerza del agua durante las descargas. “El agua también entra en una especie de tobogán. Debajo hay una gran pileta donde el agua entra como en remolino, pierde energía y se va con mucha menos energía aguas abajo”, detalló Stella.

Las diferencias entre ambas represas también se reflejan en los volúmenes de agua que pueden evacuar. Según los datos mencionados por el especialista, Itaipú descarga alrededor de 62.000 metros cúbicos por segundo, mientras que Yacyretá alcanza casi 90.000 metros cúbicos por segundo.

“Si nos parece impresionante ese volumen de las Cataratas del Iguazú, hay que multiplicarlo por 40 para tener una idea de lo que sale por las compuertas de Itaipú”, sostuvo Stella al dimensionar la magnitud de las descargas.

Apertura de compuertas

La apertura de las compuertas no significa que las represas dejen de generar electricidad. El ingeniero indicó que, incluso durante estas operaciones, las turbinas continúan funcionando. “Están todas las máquinas funcionando, están funcionando a pleno”, afirmó. Tanto Itaipú como Yacyretá cuentan con 20 máquinas, aunque la potencia de cada instalación es diferente.

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La generación hidroeléctrica también está vinculada con las condiciones de disponibilidad de agua. Stella explicó que durante el verano suele aumentar la producción de electricidad a partir de los recursos hídricos, una situación que contribuye a reducir los costos de generación.

“Siempre en verano la energía eléctrica en el país es más barata porque fundamentalmente se está turbinando mucha agua de un lado del río Paraná y, por otro lado, agua de cielo que viene de las grandes represas que tenemos”, señaló.

Abastecimiento eléctrico ante la crecida

Sobre el abastecimiento eléctrico para el próximo verano, Stella descartó un escenario de grandes dificultades, aunque advirtió que podrían registrarse interrupciones puntuales. “No se prevé que vaya a haber mayor preocupación por cortes de energía eléctrica en Argentina”, afirmó. De todos modos, aclaró que podría producirse “algún que otro corte”, fundamentalmente en las regiones del NOA y el NEA, según las previsiones mencionadas durante la entrevista.

Paraná represas crecida
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