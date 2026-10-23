El Paraná sigue subiendo en Santa Fe: el INA proyecta casi cinco metros para principios de noviembre y advierte que la crecida podría prolongarse

El INA registró 3,92 metros en Santa Fe y proyecta que el Paraná alcance los 4,92 metros el 3 de noviembre. La crecida ya supera el nivel de alerta en Reconquista y Goya, mientras que las lluvias previstas podrían prolongar el ascenso del río.

Crecida del Paraná. El río sigue en ascenso en Santa Fe, con proyecciones del INA de casi cinco metros para noviembre.

El río Paraná continúa en ascenso frente a Santa Fe y podría aproximarse o superar el nivel de alerta durante la transición entre octubre y noviembre. Así lo advirtió el Instituto Nacional del Agua (INA) en su informe hidrometeorológico difundido este viernes 23 de octubre.

El organismo prevé que la tendencia creciente se mantenga durante los próximos 15 días, con niveles que pasarían de aguas medias a aguas medias altas. Además, advirtió que el volumen de agua en tránsito podría prolongar la duración de la crecida.

Las últimas alturas del Paraná en Santa Fe, Paraná y Rosario

Las mediciones registradas este viernes muestran que el río sigue creciendo en las principales estaciones del tramo medio e inferior.

Santa Fe: 3,92 metros, con el nivel de alerta en 5,30 metros.

Paraná: 3,94 metros, con el nivel de alerta en 4,70 metros.

Rosario: 3,57 metros, con el nivel de alerta en 5,00 metros.

Sin embargo, el pronóstico mantiene la tendencia ascendente para las próximas semanas.

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La crecida avanza hacia el sur

La situación es más avanzada en localidades ubicadas aguas arriba. Según el INA, el río ya supera el nivel de alerta en Goya y Reconquista, donde también existe la posibilidad de que alcance o exceda los niveles de evacuación.

Para Goya, el organismo advierte una mayor probabilidad de superar ese umbral a partir del 23 de octubre, mientras que en Reconquista esa posibilidad aumenta desde el 24 de octubre.

En La Paz, en tanto, se mantiene una alta probabilidad de aproximación o superación del nivel de alerta desde el 25 de octubre. El informe también contempla la posibilidad de que se alcance el nivel de evacuación hacia el 29 de octubre.

Las proyecciones pueden modificarse según la evolución de las condiciones hidrológicas y las precipitaciones registradas en la cuenca.

Las lluvias podrían prolongar la crecida

El pronóstico para los próximos siete días anticipa precipitaciones moderadas a abundantes en distintos sectores de la Cuenca del Plata, especialmente en las cuencas del Alto Paraná y del río Iguazú.

Estos aportes podrían generar un nuevo tránsito de crecida durante las próximas semanas. A su vez, el volumen de agua que ya circula por el sistema podría demorar el desplazamiento de la onda y prolongar su permanencia en los distintos tramos del Paraná.

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Santa Fe mantiene las medidas preventivas

Ante la posibilidad de una crecida prolongada, la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe vienen trabajando en medidas preventivas y planes de contingencia. Entre las acciones previstas se encuentran el mantenimiento de canales y desagües, la revisión de protocolos y la preparación de espacios para asistir a familias que eventualmente deban dejar sus viviendas.

Por ahora, el Paraná permanece por debajo del nivel de alerta en Santa Fe, pero el INA mantiene el pronóstico de ascenso para las próximas dos semanas. La evolución de las lluvias en el norte de la cuenca y el avance de la onda de crecida serán determinantes para establecer hasta dónde llegará el río y cuánto tiempo permanecerá elevado.