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El Instituto Nacional del Agua advirtió que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a principios de noviembre

El último reporte del INA prevé que el río siga subiendo durante los próximos 15 días. Hoy está en aguas medias, pero la crecida que ya supera niveles de evacuación en Corrientes avanza hacia el sur.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de octubre 2026 · 20:26hs
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El Instituto Nacional del Agua advierte que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a fin de mes. Foto de archivo: crecida del Parana en diciembre 2023.

El Instituto Nacional del Agua advierte que el Paraná seguirá subiendo en Santa Fe y se aproximaría al nivel de alerta a fin de mes. Foto de archivo: crecida del Parana en diciembre 2023.

El río Paraná continuará en ascenso sostenido frente a Santa Fe, Paraná y Rosario durante los próximos 15 días, según el reporte hidrometeorológico diario de la Cuenca del Plata que difundió este martes 20 de octubre el Instituto Nacional del Agua (INA).

El organismo informó que actualmente el río se encuentra en aguas medias, por encima de los valores normales para esta época del año.

El INA prevé que la tendencia se intensifique y que pase hacia aguas medias altas. Además, indica que hay chances de que se aproxime o supere el nivel de alerta en Paraná y Santa Fe durante la transición entre octubre y noviembre.

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Últimas lecturas

Las últimas lecturas del informe muestran 3,79 metros en Santa Fe (alerta en 5,30), 3,77 en Paraná (alerta en 4,70) y 3,49 en Rosario (alerta en 5,00).

El ascenso responde a una onda de crecida que se desplaza desde el norte de la cuenca. Más arriba, el río ya superó los niveles de alerta y evacuación en Corrientes y Barranqueras, y en Goya supera el de alerta.

El INA estima que desde el 22 de octubre podría superarse el alerta en Reconquista y, en los días siguientes, aproximarse al alerta en La Paz.

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El organismo advierte que, por el gran volumen de agua en tránsito, es probable que la onda tarde más en pasar y permanezca más tiempo, lo que retrasaría el pico aguas abajo.

Además, se esperan lluvias abundantes desde el 22 de octubre sobre sectores del Alto Paraná y la cuenca del Iguazú, que podrían originar un nuevo tránsito de crecida en las próximas semanas.

El Niño, el telón de fondo

La crecida se da en un contexto marcado por El Niño, un fenómeno climático que consiste en el calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y que altera la circulación de la atmósfera.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que ya se encuentra activo y, en Argentina, suele favorecer una mayor probabilidad de lluvias abundantes y episodios de lluvias intensas en el Litoral y el noreste. Eso es lo que ocurre en la cuenca alta, donde las precipitaciones alimentan la onda de crecida que hoy avanza hacia el sur.

La Provincia y la ciudad de Santa Fe vienen preparándose desde hace meses para un fenómeno de magnitud. El Gobierno provincial presentó un plan con obras, protocolos de actuación y planes de contingencia, que incluye limpieza y mantenimiento de canales y mejoras en los sistemas de drenaje.

Los trabajos preventivos van desde la limpieza de desagües hasta la instalación, este martes, de centros para evacuados en la zona de Alto Verde

Instituto Nacional del Agua pronóstico Paraná Santa Fe El Niño
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