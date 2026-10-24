El río Paraná tocó los cuatro metros en Santa Fe y el INA prevé que siga creciendo hasta noviembre

La onda de crecida que baja desde la cuenca alta mantiene en alerta al Litoral. Mientras en Corrientes el río superó el nivel de evacuación y en Reconquista rebasó la marca de alerta, en la capital provincial la altura trepó este sábado a 4,00 metros.

El Paraná tocó los cuatro metros en Santa Fe y el INA prevé que siga creciendo hasta noviembre. Foto: archivo UNO Santa Fe.

El monitoreo de la cuenca del río Paraná suma un nuevo capítulo de atención para la capital provincial y el área metropolitana. Este sábado 24 de octubre, la medición en el puerto de Santa Fe alcanzó la marca exacta de 4,00 metros, confirmando el avance sostenido de la masa de agua que desciende desde el norte del país producto de las precipitaciones registradas en el tramo superior e intermedio del corredor fluvial.

El comportamiento del río aguas arriba anticipa que la tendencia alcista se mantendrá durante las próximas semanas. En el puerto de Corrientes, el cauce registró 7,39 metros, manteniéndose por encima del nivel de evacuación (fijado en 7,00 metros). Asimismo, en Reconquista, la altura se ubicó en 5,26 metros, sobrepasando la escala de alerta establecida de 5,10 metros.

LEER MÁS: El Paraná sigue subiendo en Santa Fe: el INA proyecta casi cinco metros para principios de noviembre y advierte que la crecida podría prolongarse

Las alturas registradas en el norte muestran el avance de la onda de crecida. Si bien las proyecciones del INA muestran una moderación respecto de los informes de mediados de mes, la evolución final dependerá directamente de las precipitaciones en la cuenca.

Proyecciones del INA y la influencia de las precipitaciones

De acuerdo con el último pronóstico hidrométrico difundido por el Instituto Nacional del Agua (INA), el nivel del Paraná en el puerto local continuará incrementándose de forma progresiva en las próximas dos semanas:

Proyección para el martes 27 de octubre: 4,56 metros.

Proyección para el martes 3 de noviembre: 4,92 metros.

A pesar de esta tendencia alcista, el último reporte del organismo nacional refleja una revisión a la baja respecto a las estimaciones formuladas a mediados de octubre, cuando se calculaba que el río podía alcanzar los 5,16 metros para el 27 de octubre. La tregua en las precipitaciones de la cuenca media amortiguó temporalmente el pico de la onda, aunque el escenario permanece abierto en función del volumen de lluvias que descargue el fenómeno El Niño en la región durante el empalme entre octubre y noviembre.

Escala de referencias: alerta y evacuación en la capital

Si bien la marca de cuatro metros representa un cambio notorio en la fisonomía de la Laguna Setúbal y el canal principal, la Prefectura Naval Argentina y Protección Civil de la Provincia mantienen los protocolos en fase de monitoreo preventivo.

Las referencias formales para la ciudad de Santa Fe se distribuyen en las siguientes escalas:

Nivel de Alerta: 5,30 metros en el hidrómetro del puerto local.

Nivel de Evacuación: 5,70 metros.

Por el momento, los valores proyectados por el INA para principios de noviembre (4,92 metros) se mantienen por debajo de la franja de alerta, aunque obligan a mantener operativos los esquemas de monitoreo en terraplenes, estaciones de bombeo y asentamientos fuera del anillo de defensas.