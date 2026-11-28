El especialista del Instituto Nacional del Agua, Juan Borus, advirtió que el río continuará con niveles elevados durante un período prolongado. También alertó sobre posibles anegamientos en cuencas de Santa Fe ante la llegada de nuevas lluvias.

El río Paraná se encuentra en los 5,68 metros, apenas dos centímetros por debajo del nivel de evacuación. Frente a este escenario, Juan Borus, referente del Instituto Nacional del Agua ( INA ), anticipó que se espera "un descenso muy gradual del nivel del agua".

El especialista explicó que el escurrimiento del valle fluvial será pausado y que el cauce permanecerá con alturas elevadas durante las próximas semanas. Sobre la posibilidad de que se produzca una nueva crecida de magnitud similar a la registrada en octubre, cuando el río alcanzó los 5,88 metros, sostuvo que es "poco probable".

Impacto del Niño

Borus también se refirió al comportamiento del fenómeno climático de El Niño y describió el escenario actual como "extraño". Según explicó, los indicadores del Océano Pacífico permitían anticipar un impacto superior al de la histórica crecida de 2015-2016, aunque lo ocurrido finalmente en la Cuenca del Plata tuvo una magnitud menor.

Las precipitaciones tampoco tuvieron un comportamiento uniforme en la región. Mientras que en el norte de la cuenca se registraron lluvias acordes con las previsiones, con acumulados de hasta 125 milímetros en Formosa capital, en el centro-sur de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe los registros de octubre y noviembre estuvieron por debajo de los valores normales.

Los pronósticos para diciembre, enero y febrero mantienen una elevada probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales en el Litoral. La disponibilidad de humedad en la atmósfera podría favorecer tormentas intensas en períodos cortos, con capacidad de generar complicaciones en sectores urbanos.

Problemas de anegamiento

El referente del INA advirtió sobre la situación de distintas cuencas santafesinas, entre ellas los Bajos Submeridionales, el sistema Calchaquí-Golondrinas, el Saladillo-Setúbal y la cuenca baja del río Salado. Se trata de sectores que presentan distintos grados de vulnerabilidad y cercanía a la saturación.

La altura actual del Paraná representa otro factor de preocupación. Borus explicó que la descarga de los cursos de agua hacia el río principal estará condicionada por el nivel elevado del cauce y advirtió que "vamos a tener problemas de anegamiento en la parte terminal del río".

La evolución del fenómeno climático y la normalización de las condiciones atmosféricas todavía generan incertidumbre de cara al otoño. "Hay mucha tela para cortar, mucho margen de duda", señaló el especialista al referirse a las perspectivas de mediano plazo.