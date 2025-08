Estuvo 10 años pasado a disponibilidad y volvió como "excelente empleado": quién es el policía que se atrincheró en Santa Fe

La jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, explicó que el policía César Muga, quien hirió a su pareja y se atrincheró, no tenía antecedentes por violencia familiar y había vuelto a la fuerza en 2023 tras más de una década en disponibilidad.

Luego del violento episodio ocurrido en las primeras horas del viernes en barrio Nueva Esperanza , donde el policía César Muga se atrincheró tras herir con un arma de fuego a su expareja, la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero , brindó detalles sobre el caso y aclaró que no existían denuncias previas por violencia de género contra el agente .

“No se comprobó que el masculino haya efectuado detonaciones durante el operativo. Por ende, como la situación no ameritaba que sea reducido en ese momento, no se intervino hasta que se entregó”, indicó Romero.