La sexta subasta de la Aprad tendrá 224 lotes, la cifra más alta desde la creación del organismo. Se realizará el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano y esperan recaudar entre $700 y $800 millones.

Subasta de bienes incautados al delito: se anotaron casi 8.800 personas para el remate récord en Santa Fe

La sexta subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe tendrá 8.796 inscriptos de todo el país y 224 lotes para rematar , la mayor cantidad desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).

El remate se realizará el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe. La oferta incluye 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y 10 máquinas Arcade retro para restaurar .

Bienes incautados al delito: ya hay más de 4.200 inscriptos para la gran subasta de la Provincia de Santa Fe

Según los datos oficiales, la convocatoria reunió a personas de distintas provincias, aunque la mayoría de los anotados reside en Santa Fe.

Del total de inscriptos, 7.139 son santafesinos, mientras que 565 corresponden a Entre Ríos, 519 a Buenos Aires y 214 a Córdoba. También se registraron participantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de otras jurisdicciones del país.

Más de 90 motos, 80 autos, 40 bicicletas, un inmueble y máquinas de arcade: el listado completo de los bienes que se rematarán

Tras el cierre de la inscripción, la Provincia realiza un análisis y cruce de datos para evitar que participen personas vinculadas con las organizaciones delictivas a las que se les secuestraron los bienes.

Cuándo se podrán ver los bienes

Los 224 lotes estarán en exhibición el jueves 15 de octubre, de 10 a 18, y el viernes 16, de 8.30 a 13, en la Estación Belgrano.

Las acreditaciones para participar comenzarán el viernes a las 14.30 y la subasta está prevista para las 16.20.

El Gobierno provincial estima recaudar entre $700 y $800 millones. Según lo informado, los fondos se destinarán a la asistencia de víctimas del delito y al financiamiento de programas sociales vinculados con las escuelas, la salud mental y las adicciones.