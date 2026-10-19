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Expo Rosa en el Hospital Mira y López: inicia una semana de actividades para promover la detección temprana del cáncer de mama

Hasta el 23 de octubre se brindarán turnos para estudios, talleres y espacios de consejería, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

19 de octubre 2026 · 08:33hs
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Expo Rosa en el Hospital Mira y López: inicia una semana de actividades para promover la detección temprana del cáncer de mama

Expo Rosa en el Hospital Mira y López: inicia una semana de actividades para promover la detección temprana del cáncer de mama

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud y la Agencia Provincial de Control del Cáncer, iniciará este lunes una semana de actividades en el Hospital Mira y López, en el marco de Expo Rosa, para promover la detección temprana del cáncer de mama y el cuidado integral de la salud de las mujeres.

La propuesta se desarrollará del 19 al 23 de octubre, de 7.30 a 11.30, e incluirá turnos para mamografías, test de VPH y Papanicolau, además de talleres de autoexamen mamario, cuidados paliativos, nutrición y cuidados de la piel, y espacios de consejería para pacientes.

LEER MÁS: Octubre Rosa: Santa Fe fortalece controles preventivos de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años

Actividades

En las actividades participarán integrantes del equipo del Hospital G. Sayago, estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y de Enfermería de Jerárquicos Salud. Contarán con la presencia de la referente de la Agencia Provincial de Control del Cáncer, Silvina Correa.

La iniciativa se enmarca en las acciones que se desarrollan durante octubre en distintos puntos de la provincia para fortalecer la prevención y la detección temprana, y promover hábitos saludables. En ese sentido, el lunes también habrá actividades abiertas a la comunidad en el Cemafé, de 8 a 16, con charlas, clases de movimiento y espacios de intercambio y concientización sobre la salud de las mujeres, con una mirada integral que contempla también los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos.

Las propuestas continuarán durante el mes en distintas localidades. En la ciudad de Santa Fe, el martes 20 y el viernes 23, desde las 9, habrá actividades de promoción en avenida Aristóbulo del Valle y en la Peatonal San Martín, respectivamente, junto a asociaciones de comerciantes. En Rosario, los hospitales Provincial y Centenario, junto al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, realizarán acciones informativas, charlas y ampliarán la disponibilidad de turnos. Además, el Hospital Eva Perón y el municipio convocan a una caminata el sábado 24, desde las 16.30.

Mira y López Hospital cáncer de mama actividades
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