Octubre Rosa: Santa Fe fortalece controles preventivos de cáncer de mama en mujeres mayores de 40 años

Este mes está dedicado a promover el diagnóstico precoz del cáncer, como parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Salud todo el año

La prevención y detección temprana del cáncer de mama constituye una política sanitaria sostenida durante todo el año en la Provincia de Santa Fe , con un despliegue que se intensifica a lo largo de de octubre –mes que en el mundo se dedica especialmente al tema– en articulación con comunas y municipios, instituciones intermedias y organizaciones.

De acuerdo con los datos del Registro Provincial de Cáncer de Santa Fe (Recasfé) correspondientes al período 2018-2022, se registra un promedio anual de 1.872 casos en la provincia. Del total de diagnósticos en mujeres, el 62,2 % correspondió a la franja etaria de entre 40 y 69 años. Debido a que la edad representa uno de los principales factores de riesgo y la probabilidad de desarrollo de la enfermedad se incrementa con el paso de los años, se recomienda realizar una mamografía anual a partir de los 40 años en personas asintomáticas, sin antecedentes familiares y con examen clínico normal, adecuando siempre la frecuencia al perfil y riesgo particular de cada paciente.

Habrá charlas, caminatas y estudios, en los efectores de la salud pública santafesina. Las mujeres mayores de 40 años, que concentran el 62 % de los casos

Al respecto, el director de la Agencia de Control del Cáncer, Alejandro Chinellato, destacó: “Tal como nos marcan el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra de Salud, Silvia Ciancio, si bien las acciones se intensifican este mes, nuestro compromiso es garantizar todo el año un Estado presente y cercano, que facilite el acceso a los controles a todas las santafesinas ya que la detección precoz modifica de manera sustancial el pronóstico y la evolución de los tratamientos”.

Estrategias para la prevención del cáncer de mama

Además, Chinellato remarcó que a través de la Agencia de Control del Cáncer, se implementan dispositivos de seguimiento continuo para aquellas pacientes que requieren estudios complementarios o cuyos resultados evidencian signos sospechosos o patológicos. Este esquema garantiza la continuidad del circuito asistencial desde el hallazgo inicial hasta la confirmación diagnóstica y el inicio del tratamiento, articulando con los efectores correspondientes para resolver demoras administrativas o de atención.

En materia de infraestructura, Santa Fe se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en cantidad de mamógrafos operativos en el sector público, con 33 equipos en funcionamiento en los efectores provinciales, concentrando alrededor del 9 % de los equipos de todo el país.

En el centro norte, Chinellato destacó además el funcionamiento de la Unidad Funcional de Mama con sede en el Cemafé, para la atención interdisciplinaria de patología mamaria y un equipo de médicas especialistas en diagnóstico por imágenes encargado del informe y lectura de los estudios provenientes de 13 mamógrafos distribuidos en el territorio.

Complementariamente, el dispositivo territorial Agendá Salud, puesto en marcha en 2025, fortalece la búsqueda activa de la población objetivo y la asignación organizada de turnos. En los distritos que cuentan con equipamiento propio, se otorgan fechas y horarios específicos para la realización de los exámenes. En tanto, para las comunidades que requieren derivación, se gestionan turnos, con traslados a través de minibuses del Sies 107, asegurando el acceso equitativo a los controles.

Agenda Rosa

Las actividades se desarrollarán en efectores de toda la provincia. En la capital provincial, del lunes 19 al viernes 23, de 7.30 a 11.30, los dispositivos de control y prevención de Agendá Salud se desplegarán en el Hospital Mira y López, con la participación de otras instituciones. Además, el martes 20 y el viernes 23, desde las 9, las actividades se desarrollarán en la avenida Aristóbulo del Valle y en la Peatonal San Martín, respectivamente, junto a asociaciones de comerciantes.

Los hospitales Provincial y Centenario, en Rosario; y el Eva Perón, ofrecerán distintos espacios informativos, charlas y dispondrán de mayor cantidad de turnos durante todo el mes, en una estrategia conjunta con la Municipalidad de Rosario. Además, el efector de Granadero Baigorria convocará junto al municipio a una multitudinaria caminata, el sábado 24, desde las 16.30.

Toda la agenda se podrá consultar en https://sf.gob.ar/octubrerosa y en las redes sociales del Ministerio de Salud y la Agencia de Control del Cáncer.