Exportaciones de huevos: la provincia de Santa Fe forma parte de una actividad que bate récords

Las exportaciones argentinas de ovoproductos marcaron un máximo en diez años, con 2.580 toneladas enviadas al exterior entre enero y agosto. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los precios internacionales

Las ventas de ovoproductos alcanzaron el máximo en 10 años, con 2.580 toneladas y $20,23 millones.

Las exportaciones argentinas de ovoproductos alcanzaron su mayor valor en diez años durante los primeros ocho meses de 2026, con ventas al exterior por más de 20 millones de dólares . En este escenario de crecimiento, Santa Fe forma parte de las provincias que integran la cadena productiva del huevo , una actividad agroindustrial que combina producción primaria, procesamiento y comercialización.

Entre enero y agosto, Argentina exportó 2.580 toneladas de ovoproductos por un total de 20,23 millones de dólares , lo que representó un incremento del 18% en valor respecto del mismo período de 2025.

Los datos fueron difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a partir de las estadísticas de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según el relevamiento oficial, el monto registrado constituye el más elevado para los primeros ocho meses del año de la última década.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la mejora de los precios de exportación, en un contexto de recuperación de los mercados internacionales.

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Santa Fe, dentro de la cadena agroindustrial del huevo

Santa Fe integra el grupo de provincias argentinas donde se concentra la producción de huevos, junto con Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Salta. La actividad constituye un eslabón de la producción agroindustrial, con etapas que abarcan desde la obtención de la materia prima hasta su transformación en productos destinados a diferentes sectores de la industria alimentaria.

La elaboración de ovoproductos permite agregar valor a la producción avícola mediante procesos industriales que facilitan la conservación, el transporte y la utilización del huevo como ingrediente.

Sin embargo, las estadísticas nacionales difundidas no detallan qué proporción de las exportaciones corresponde específicamente a Santa Fe. Por lo tanto, el récord informado refleja el desempeño del sector a nivel nacional, sin precisar el aporte individual de cada provincia.

Cuáles son los principales destinos de las exportaciones argentinas

Las ventas externas de ovoproductos registraron una marcada concentración geográfica durante los primeros ocho meses de 2026. Dinamarca, Japón, Austria y Chile reunieron aproximadamente el 80% de los envíos argentinos, de acuerdo con la información oficial.

El porcentaje restante se distribuyó entre mercados de Europa, Asia y América. Entre los destinos mencionados se encuentran Macedonia del Norte, Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.

La presencia en distintos mercados representa una oportunidad para consolidar la inserción internacional de la producción argentina y ampliar las posibilidades comerciales de la cadena agroindustrial.

Qué son los ovoproductos y cuáles exporta Argentina

Los ovoproductos son derivados del huevo que atraviesan procesos industriales para facilitar su conservación, almacenamiento, transporte y aplicación como ingredientes en la elaboración de alimentos.

Entre los principales productos que exporta Argentina se encuentran el huevo entero en polvo, la yema y la albúmina en polvo, utilizada, entre otras aplicaciones, por sus propiedades funcionales en diferentes preparaciones alimentarias.

La transformación industrial permite diversificar los usos del huevo y comercializarlo en formatos adaptados a las necesidades de las empresas alimentarias.

Con exportaciones por más de 20 millones de dólares entre enero y agosto, el sector alcanzó un máximo para la última década en ese período. Santa Fe, como parte de las provincias que participan de la producción de huevos, integra una cadena que busca fortalecer su presencia en los mercados internacionales a través de la industrialización y la generación de valor agregado.