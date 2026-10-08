Uno Santa Fe | Información General | huevo

Argentina lidera el consumo mundial de huevo: ¿cuál es la cantidad por persona?

En el marco de la Semana Mundial del Huevo, especialistas recuerdan que su calidad comienza mucho antes de llegar a la mesa: salud y cuidado de las aves

8 de octubre 2026 · 07:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Argentina lidera el consumo mundial de huevo: ¿cuál es la cantidad por persona?

Argentina lidera el consumo mundial de huevo: ¿cuál es la cantidad por persona?

El huevo es un alimento que carga con algunos mitos; durante décadas fue señalado por su colesterol, se discutió si era mejor consumir solo la clara, si los marrones eran más nutritivos que los blancos o si comerlos crudos aportaba mayores beneficios, pero la evidencia permite revisar muchas de esas creencias y devolverle su lugar como nutritivo, versátil y accesible.

Según un informe en Argentina el huevo ocupa un lugar central en la alimentación debido a que, con cerca de 400 unidades por persona al año, el país registra el mayor consumo per cápita del mundo con una diferencia significativa incluso dentro de la región, ya que Brasil alcanza aproximadamente 283 huevos por habitante, Chile, 251 y el promedio latinoamericano ronda los 304. De esta manera, el consumo argentino supera en alrededor de un 40% al brasileño y en casi un 60% al chileno.

Parte del protagonismo del huevo puede explicarse por su perfil nutricional: una porción de dos huevos –aproximadamente 100 gramos– aporta alrededor de 13 gramos de proteínas de alta calidad, además de vitaminas B12 y D, ácido fólico y biotina, y minerales como fósforo, hierro, zinc y selenio. También se destaca por su aporte de colina, un nutriente esencial involucrado, entre otras funciones, en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso.

El liderazgo y la producción en Argentina

El liderazgo argentino también se refleja del lado productivo. El plantel nacional de gallinas ponedoras superó los 62 millones de aves en el último año, con un crecimiento cercano al 9%, y se proyecta que alcance entre 65 y 67 millones durante 2026. La producción cerró 2025 en alrededor de 19.000 millones de huevos y este año podría superar los 20.000 millones. Buenos Aires y Entre Ríos concentran cerca del 70% de la producción nacional. Este crecimiento plantea un desafío central: acompañar la expansión productiva con altos estándares de sanidad, prevención y bioseguridad.

"El crecimiento de la industria no es casualidad: es el resultado de años de inversión sostenida en genética, sanidad y tecnología por parte de los productores argentinos. Pero ese ritmo de expansión también nos exige más. Cada gallina que sumamos al sistema tiene que estar acompañada por los más altos estándares sanitarios, porque ahí es donde se juega la sustentabilidad de todo el sector", comenta Javier Prida, presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia).

Por otro lado, detrás de cada huevo que llega a la mesa existe un trabajo sanitario que comienza en la granja. La prevención de enfermedades, los programas de vacunación, la bioseguridad, el monitoreo permanente y el acompañamiento veterinario son pilares para proteger la salud de las aves y sostener una producción segura y eficiente.

En Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) establece requisitos sanitarios y de bioseguridad para los establecimientos avícolas, incluyendo planes sanitarios y la intervención de profesionales veterinarios responsables. Estas medidas son fundamentales tanto para proteger la producción nacional como para sostener los estándares necesarios para la comercialización de alimentos.

La sanidad avícola también permite entender de manera concreta el concepto que reconoce la estrecha relación entre la salud de los animales, las personas y el ambiente.

"La salud animal, la salud humana y la salud del ambiente están profundamente conectadas. Cuando protegemos la salud de las aves, contribuimos también a una producción de alimentos segura y sostenible. Ese es el sentido del enfoque Una Salud y el que guía nuestro trabajo junto a productores y veterinarios, desarrollando soluciones que permitan prevenir enfermedades y acompañar los desafíos de una industria en permanente evolución", explica Eugenia Sanz, directora de la Unidad de Negocios de Avicultura de MSD Salud Animal.

LEER MÁS: El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia en Argentina

Los cinco mitos sobre el huevo

  • El huevo dispara el colesterol en sangre. Durante años, el contenido de colesterol del huevo llevó a limitar su consumo. Sin embargo, hoy se reconoce que el riesgo cardiovascular debe analizarse en el contexto global de la alimentación y el estilo de vida, y no a partir de un único alimento. En personas sanas, el huevo puede formar parte de una alimentación equilibrada.
  • Los huevos marrones son más nutritivos que los blancos. El color de la cáscara depende principalmente de la genética de la gallina y no determina que un huevo sea nutricionalmente superior a otro.
  • Consumir huevo crudo permite aprovechar mejor sus nutrientes. En realidad, la cocción mejora la digestibilidad de algunas de sus proteínas y además reduce el riesgo asociado a microorganismos como salmonela. Por eso, cocinarlo adecuadamente es la opción más segura.
  • Hay que lavar los huevos antes de guardarlos. La cáscara posee una barrera natural protectora. Lavarlos antes de almacenarlos puede alterar esa protección y favorecer el ingreso de microorganismos a través de sus poros. Si fuera necesario limpiarlos, debe hacerse siguiendo las recomendaciones de manipulación segura.
  • Comer solo la clara es siempre más saludable. Clara y yema tienen perfiles nutricionales diferentes y complementarios. Mientras la clara concentra buena parte de las proteínas, la yema aporta vitaminas, minerales, grasas y nutrientes como la colina. Consumir el huevo completo permite aprovechar su matriz nutricional.
huevo alimento Argentina consumo
Noticias relacionadas
Horóscopo Libra

Horóscopo: predicciones signo por signo

Rectores universitarios. 60 rectores reclamaron al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Financiamiento universitario: 60 rectores reclamaron al Gobierno que cumpla con la ley y convocaron a una marcha para el 15 de octubre

Reincidencia de deuda. Alrededor del 30% de quienes refinanciaron sus deudas volvió a incumplir los pagos.

Endeudamiento: 3 de cada 10 personas que refinanciaron sus deudas volvieron a incumplir con los pagos

Henri B. Kagan y Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026

Nobel de Química 2026: el descubrimiento que permitió explicar un misterio de la vida

Lo último

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

¿Querés planear tu finde largo?: descubrí un destino del litoral que te va a sorprender

¿Querés planear tu finde largo?: descubrí un destino del litoral que te va a sorprender

El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

Último Momento
En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

En Unión podría debutar el lateral derecho Tobías Rubio

¿Querés planear tu finde largo?: descubrí un destino del litoral que te va a sorprender

¿Querés planear tu finde largo?: descubrí un destino del litoral que te va a sorprender

El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

Ovación
Colapinto afronta un nuevo desafío en Singapur: Sprint, Gran Premio y todos los horarios de la F1

Colapinto afronta un nuevo desafío en Singapur: Sprint, Gran Premio y todos los horarios de la F1

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Santa Fe se prepara para recibir la Liga Evolución de Futsal de Conmebol

Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

Scaloni quiere sostener una pieza clave para el nuevo ciclo de la Selección

El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

Messi confirmó su adiós a la Selección: Ya extraño ponerme la celeste y blanca

Messi confirmó su adiós a la Selección: "Ya extraño ponerme la celeste y blanca"

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe