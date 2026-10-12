Fin de semana largo: la provincia de Santa Fe generó $21.759 millones con la llegada de más de 102.000 visitantes

El feriado del 12 de octubre dejó cifras positivas para el sector turístico provincial. La actividad estuvo acompañada por una agenda de más de 70 eventos y un gasto promedio diario superior a los $136.000 por turista.

El turismo en Santa Fe tuvo un balance positivo durante el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Según el relevamiento del Observatorio Turístico Provincial, más de 102.000 visitantes llegaron a la provincia , entre 34.000 turistas que se alojaron y 68.000 excursionistas, en un período marcado por una amplia agenda de propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas.

La ocupación hotelera y parahotelera superó el 78% a nivel provincial, mientras que el promedio ponderado de ocupación de los alojamientos turísticos temporarios de Rosario y Santa Fe capital alcanzó el 96%. El gasto promedio diario superó los $136.000 por turista, con un impacto económico estimado en $21.759 millones.

De acuerdo con los datos del relevamiento, las distintas regiones santafesinas concentraron más de 70 acontecimientos, con una concurrencia acumulada prevista superior a los 610.000 asistentes. Los festivales musicales, las ferias, las competencias deportivas y las fiestas populares fueron algunos de los principales motores del movimiento turístico.

Santa Fe capital: reservas del 85% y el Harlem Festival como protagonista

La ciudad de Santa Fe registró un promedio de reservas hoteleras del 85%, con diferencias según la categoría de los establecimientos. Los hoteles boutique alcanzaron el 100% de ocupación, seguidos por los hoteles de cuatro estrellas, con el 88%; los hostels, con el 81%; y los hoteles de tres estrellas, con el 71%.

Uno de los principales atractivos del fin de semana fue la octava edición del Harlem Festival, que se realizó el 10 y 11 de octubre en la Estación Belgrano y reunió a destacados artistas de la escena nacional.

La programación incluyó presentaciones de Babasónicos, Cazzu, Cuarteto de Nos, La Vela Puerca, Las Pelotas y Guasones, entre otros nombres, en una propuesta que volvió a posicionar a la capital provincial dentro del circuito de grandes festivales musicales.

La agenda se completó con la Feria del Sol y de la Luna, el espectáculo de Pimpinela, el Encuentro Nacional Vintage, la Americas Triathlon Cup Santa Fe 2026 y el Grand Prix Nacional de Snipe. Estas últimas competencias aprovecharon los escenarios naturales de la Laguna Setúbal y las costaneras para sumar actividad deportiva al movimiento turístico.

Rosario concentró gran parte de la actividad turística

En el sur provincial, Rosario se destacó por la diversidad de acontecimientos culturales y gastronómicos que convocaron a residentes y visitantes durante el feriado.

Entre las propuestas sobresalió la Feria Internacional del Libro, desarrollada en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, junto con la Noche de Colectividades, que reunió a más de 30 comunidades con platos típicos, danzas y expresiones culturales de distintos países.

La ciudad también ofreció el Biomercado, el Festi del Río, el Cumbión del Paraná y diferentes espectáculos musicales y artísticos, que ampliaron las alternativas para quienes eligieron una escapada urbana.

El movimiento del sur santafesino se extendió a otras localidades. En Las Rosas se realizó la 25ª Fiesta del Mate, con presentaciones de Los Palmeras, Ahyre y Los Totora; mientras que San Lorenzo recibió la Expo Artesanos, con más de 200 expositores.

También se destacaron el Festival Construyendo Futuro y Expo Casilda, el Tango Envenado Fest en Venado Tuerto y la Cabalgata del Camino Real, que recorrió localidades vinculadas con las tradiciones criollas.

Las fiestas populares impulsaron el turismo en el centro y norte provincial

La actividad turística también tuvo un importante componente en las localidades del interior, donde las celebraciones tradicionales y los encuentros regionales aportaron visitantes y movimiento comercial.

En la región centro, la agenda incluyó la Fiesta del Alfajor Arocense, la Fiesta Provincial del Frutillero en Desvío Arijón y las actividades por los 150 años de Pilar.

En el norte santafesino, la pesca deportiva y las fiestas populares tuvieron un lugar destacado. Reconquista fue sede del 39° Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución, mientras que Margarita recibió la Fiesta de los Potros.

La programación también incluyó la 59ª Fiesta Nacional del Caballo en San Cristóbal, la 55ª Fiesta Nacional del Zapallo en Ceres y la Fiesta Provincial del Amigo en La Gallareta.

La variedad de propuestas permitió distribuir el movimiento entre diferentes regiones y combinar el turismo urbano con experiencias gastronómicas, deportivas y vinculadas con las tradiciones locales.

El turismo nacional creció, pero cayó el impacto económico real

A nivel nacional, el fin de semana largo movilizó a 1.490.400 turistas, que generaron un impacto económico directo de $313.610 millones, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros aumentó un 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Sin embargo, la estadía promedio se redujo de dos a 1,8 días, una caída interanual del 10%, que reflejó la preferencia por escapadas más breves.

El gasto promedio diario por turista llegó a $116.900, con un incremento real del 5% frente al año anterior, descontada la inflación. A pesar de ese crecimiento, el impacto económico total registró una caída real del 2,2%.

La menor duración de los viajes explicó buena parte de esa diferencia: aunque más personas se movilizaron y el gasto diario aumentó en términos reales, la reducción de las estadías limitó el consumo acumulado.

Los destinos con fiestas populares, festivales y acontecimientos deportivos tuvieron mejores resultados, mientras que las reservas de último momento y los viajes de cercanía volvieron a caracterizar el comportamiento de los turistas.

Ocho fines de semana largos en 2026

En lo que va de 2026, se contabilizaron ocho fines de semana largos en Argentina, durante los cuales viajaron 12.939.094 turistas. La estadía promedio fue de 2,37 días y el gasto diario alcanzó los $111.282, con un impacto económico acumulado de $3,4 billones.

Los resultados del feriado de octubre volvieron a mostrar la importancia de los eventos culturales, las fiestas populares y las propuestas recreativas para impulsar el turismo interno. En Santa Fe, la convocatoria del Harlem Festival, las actividades de Rosario y las celebraciones del interior provincial contribuyeron a sostener el movimiento, en un contexto nacional marcado por viajes más cortos y decisiones de consumo selectivas.