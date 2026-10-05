Récord de turismo en Santa Fe: más de 37.000 personas y hoteles al 80% en el inicio de octubre en la ciudad

Los Fabulosos Cadillacs, Cordera, Jorge Rojas y “Pescando en Santa Fe” fueron algunas de las propuestas que atrajeron visitantes

Santa Fe tuvo un intenso movimiento turístico durante el primer fin de semana de octubre, con más de 37.000 personas que participaron de distintas actividades y eventos organizados en la ciudad. El dato surge de las estimaciones realizadas por el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Santa Fe , que relevó más de 20 propuestas durante esos días.

La agenda incluyó grandes espectáculos musicales, pesca deportiva, gastronomía, ferias, actividades culturales y propuestas turísticas , que convocaron tanto a vecinos como a visitantes provenientes de distintas localidades de Santa Fe y otras provincias .

De acuerdo con el relevamiento de la Subsecretaría de Turismo municipal, los alojamientos registrados alcanzaron un 69% de ocupación promedio durante el fin de semana, con establecimientos que llegaron a picos del 80%.

Además, los Centros de Informes Turísticos recibieron consultas y visitantes provenientes de Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Dentro de la provincia también se registró la llegada de turistas de Rafaela, Rosario y Venado Tuerto, entre otras localidades.

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Una agenda con grandes espectáculos y propuestas turísticas

Entre las actividades que concentraron mayor cantidad de público se destacaron los shows de Los Fabulosos Cadillacs, Gustavo Cordera, Jorge Rojas, La Banda de Carlitos y Euge Quevedo y Eruca Sativa.

La agenda de Santa Fe también tuvo propuestas deportivas y vinculadas al turismo, como el concurso de pesca “Pescando en Santa Fe”, además de la Santa Fe Fashion Week, la 14° Fiesta Provincial de Orquídeas y Bromelias, la 21° Exposición de la Asociación Orquideófila Santafesina y Música en el Mercado.

A estas actividades se sumaron propuestas culturales, festivales, obras de teatro, ferias de artesanos y actividades para toda la familia. También hubo movimiento en los centros comerciales y espacios gastronómicos de la ciudad.

En materia turística, los visitantes pudieron recorrer la Manzana Jesuítica, utilizar el Bus Turístico y realizar el recorrido náutico a bordo de la embarcación Costa Litoral.

El subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Javier Dellamónica, destacó el impacto de esta agenda para consolidar a la ciudad como destino turístico urbano.

“Cada evento y propuesta es una oportunidad que tenemos como ciudad para fortalecernos como destino turístico urbano”, señaló, y remarcó que Santa Fe cuenta con visitantes fidelizados de una amplia región que llegan para disfrutar de espectáculos, gastronomía, paseos y realizar compras.

Los Fabulosos Cadillacs, Cordera, Jorge Rojas y “Pescando en Santa Fe” fueron algunas de las propuestas que atrajeron visitantes gentileza

Pescando en Santa Fe: 160 embarcaciones y 450 participantes

Uno de los eventos que registró una mayor presencia de visitantes de otras localidades fue “Pescando en Santa Fe”. El concurso reunió a más de 160 embarcaciones y unos 450 pescadores, de los cuales aproximadamente el 70% fueron visitantes.

La competencia convocó a participantes provenientes de Chaco y Buenos Aires, además de pescadores de diferentes localidades de la provincia de Santa Fe, generando un importante movimiento turístico y comercial durante el fin de semana.

Santa Fe busca fortalecer su perfil como destino turístico

Desde la Municipalidad de Santa Fe y el Ente Turístico SAFETUR destacaron que la diversidad de actividades permite sostener el movimiento turístico y comercial durante diferentes momentos del año.

Para ello, se articula el trabajo entre el sector público y privado, productoras, hoteles, establecimientos gastronómicos, espacios culturales y distintos prestadores de servicios turísticos.

En ese marco, la Subsecretaría de Turismo, junto con la productora Harlem Shows, realizó un operativo de encuestas sobre el Perfil de Visitante durante el recital de Los Fabulosos Cadillacs en la Estación Belgrano.

El objetivo es recopilar información sobre quienes llegan a la ciudad para asistir a grandes eventos y utilizar esos datos para mejorar las estrategias de promoción turística y gestión del destino Santa Fe.