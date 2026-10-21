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Gustavo Puccini en Neuquén: "Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Con 20 empresas y una delegación de casi 200 firmas, Santa Fe desembarcó en la Expo Argentina Oil & Gas para afianzar protagonismo en la industria energética

21 de octubre 2026 · 09:22hs
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Puccini en Neuquén: Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta

Puccini en Neuquén: "Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

El Gobierno de Santa Fe participa de la Argentina Oil & Gas Expo Patagonia 2026, que se desarrolla del 19 al 22 de octubre en Neuquén, con una fuerte presencia empresarial y una agenda para ampliar la participación de la industria provincial en los grandes proyectos energéticos del país.

La misión, encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, reúne a 20 empresas expositoras de la Mesa Santafesina de Gas, Petróleo y Minería, y una delegación de casi 200 firmas que buscan generar negocios y fortalecer su vinculación con Vaca Muerta.

El ministro de Desarrollo Productivo destacó el potencial industrial, tecnológico y logístico santafesino, y convocó a la primera ronda nacional de negocios vinculada a la minería, que se realizará el 29 de octubre en Rosario.

El ministro de Desarrollo de Santa Fe en Neuquén

Durante la inauguración del stand institucional, Puccini transmitió el mensaje del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó la decisión de asumir un rol protagónico en el esquema energético nacional: “Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta. Con un entramado productivo forjado a lo largo de más de 70 años, consolida su rol como aliada clave del desarrollo energético del país”. El ministro subrayó que Santa Fe aporta “músculo industrial, infraestructura logística y soluciones tecnológicas para conectar la escala de Vaca Muerta con los estándares del mercado internacional”. “Nuestro objetivo –afirmó– trasciende la provisión de insumos y servicios críticos: buscamos generar una alianza con la industria local de Neuquén, integrando capacidades y sumando el talento de nuestra gente para impulsar la soberanía energética de la Argentina”.

Puccini remarcó que la provincia cuenta con capacidades industriales, científicas y tecnológicas para responder a las demandas de un sector en plena expansión. “El mundo está pidiendo alimentos y energía, y en esa Argentina está Santa Fe levantando la mano y demostrando que tenemos todo para que el país pueda responder rápidamente a esas demandas”, sostuvo.

En esa línea, destacó el potencial logístico provincial y mencionó la recuperación de la actividad vinculada al movimiento de arena en el puerto de Villa Constitución, luego de décadas de inactividad, como una nueva oportunidad para abastecer el desarrollo de Vaca Muerta.

Una oportunidad histórica para la producción y el trabajo

Puccini planteó que el crecimiento de la actividad energética y minera representa una oportunidad histórica para generar divisas, infraestructura y empleo. “Ojalá que esta vez el gobierno reciba esas divisas y las ponga en rutas, caminos, accesos, puertos y desarrollo. Que estos motores dan trabajo a la gente y una salida a la Argentina del laberinto donde estamos encerrados”, expresó.

También reconoció el esfuerzo de los industriales santafesinos que participan de la expo y sostienen la actividad productiva en un contexto económico complejo: “Ustedes le están poniendo el hombro al momento más difícil de Argentina. Están haciendo un esfuerzo tremendo para sostener el empleo, para sostener una persiana abierta, para no parar las máquinas. Ese es el valor del trabajo que estamos cuidando en una provincia como la nuestra”, señaló.

Rosario, sede de una ronda nacional de negocios mineros

Durante su intervención, Puccini convocó a las empresas a participar de la primera ronda nacional de negocios vinculada a la minería, que tendrá lugar el 29 de octubre en Rosario, con la participación de compañías mineras y proveedores industriales.

“No por casualidad el Gobierno nacional eligió la provincia de Santa Fe para hacer esta ronda de negocios. Vamos a tener la posibilidad de estar con estas empresas mineras para saber de qué se tratan esos proyectos”, destacó.

El ministro adelantó que la Provincia buscará participar de un próximo capítulo de vinculación con el sector oil & gas, en Córdoba, y reafirmó la estrategia santafesina de ampliar mercados en las provincias donde avanzan los desarrollos energéticos y mineros.

Una agenda para abrir mercados

La participación santafesina en Neuquén contempla reuniones institucionales y comerciales con actores estratégicos del rubro. La agenda incluye encuentros con representantes de la Secretaría de Minería de Río Negro, del Gobierno de Córdoba y del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), además de actividades junto a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

Para este miércoles está prevista la firma de un convenio de colaboración entre el Polo Tecnológico Rosario y el Polo Tecnológico Neuquén, para promover la cooperación en innovación, tecnología y desarrollo productivo.

Santa Fe Neuquén Gustavo Puccini Vaca Muerta
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