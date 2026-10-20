La CTA Santa Fe participó de la quinta Marcha Federal Universitaria y reclamó la aplicación de la ley de financiamiento

La movilización reunió a centrales obreras, organizaciones sociales, autoridades universitarias y estudiantes. En Santa Fe, la marcha partió desde la sede de APUL, pasó por el Molino Fábrica Cultural y concluyó frente al Rectorado de la UNL.

La CTA Santa Fe participó de la quinta Marcha Federal Universitaria , realizada el 15 de octubre, en reclamo por la aplicación efectiva e inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria reunió a distintos sectores sindicales, estudiantiles y universitarios que reclamaron el cumplimiento de la normativa y la defensa de la educación pública.

La movilización fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. En la capital provincial, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT Santa Fe y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) coordinaron su participación en la jornada.

Una convocatoria conjunta en Santa Fe

El 14 de octubre, las centrales obreras y los movimientos sociales realizaron una conferencia de prensa en la sede de la CGT Santa Fe para anunciar su adhesión conjunta a la movilización y exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha comenzó en la sede de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional del Litoral (APUL) y continuó hasta el Molino Fábrica Cultural, donde confluyeron con autoridades universitarias y organizaciones estudiantiles. Desde allí, la columna se dirigió hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Frente al Rectorado, representantes de los distintos claustros de la UNL y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) leyeron el documento elaborado por el CIN, en el marco de una jornada que tuvo como eje central el financiamiento de las universidades públicas.

La defensa de la educación pública

Desde la CTA Santa Fe sostuvieron que la educación pública, en todos sus niveles, constituye un pilar fundamental para el desarrollo productivo y tecnológico del país, la generación de empleo y la construcción de condiciones de igualdad y bienestar social.

La central sindical también destacó el papel de la educación en la formación de una ciudadanía crítica y en el fortalecimiento de la participación democrática.

En ese sentido, planteó que el sostenimiento de la universidad pública debe entenderse como una inversión prioritaria y no como un gasto sujeto a los recortes presupuestarios.

Otros reclamos que acompañaron la movilización

La jornada universitaria también coincidió con otras reivindicaciones sociales y políticas. Según el comunicado de la CTA Santa Fe, los sectores movilizados reclamaron ante el Congreso Nacional la derogación del DNU 70/23, el tratamiento de iniciativas para atender el endeudamiento de las familias y la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia estaba prevista hasta diciembre.

El documento también hizo referencia a la Ley de Tierras y a la protección del territorio nacional frente a la venta de tierras a extranjeros.

De esta manera, la movilización articuló el reclamo por el financiamiento universitario con otras demandas vinculadas a los derechos sociales, laborales y económicos.

Un reclamo por el modelo de país

En el cierre de su comunicado, la CTA Santa Fe sostuvo que la marcha expresó la confluencia de distintos sectores sociales en defensa de un modelo de país con desarrollo, igualdad e independencia.

La central cuestionó que el ajuste sobre los trabajadores, la salud y la educación pública sea considerado una condición para alcanzar la estabilidad fiscal. En contraposición, planteó que el sostenimiento de esas áreas debe formar parte de las prioridades del Estado.

La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir así a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y universitarias en torno a un reclamo común: la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa de la educación pública.