Quinta Marcha Federal Universitaria en Santa Fe: la comunidad educativa salió a las calles para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias se movilizaron desde el Molino Franchino hasta el Rectorado de la UNL para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas en 2027.

Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes y autoridades se movilizaron en Santa Fe por la Ley de Financiamiento Universitario.

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó este jueves en Santa Fe y en distintos puntos del país, con una convocatoria que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, organizaciones sindicales y representantes de distintos sectores de la sociedad. El reclamo central fue el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la asignación de mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas.

En la capital provincial, la movilización partió desde el Molino Franchino y avanzó hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se desarrolló el acto central organizado junto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Santa Fe.

La protesta se realizó en un contexto de discusión por el Presupuesto nacional 2027. Las autoridades universitarias cuestionaron que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no contempla las partidas previstas en la Ley de Financiamiento Universitario ni la recuperación de las pérdidas acumuladas por el sistema universitario y científico-tecnológico.

La marcha también puso el foco en las condiciones laborales de docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y los recursos necesarios para sostener las actividades de enseñanza, investigación, extensión y transferencia tecnológica.

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La UTN Santa Fe destacó la unidad de la comunidad universitaria

El decano de la UTN Facultad Regional Santa Fe, Alejandro Toffolo, destacó la participación de los distintos sectores y el acompañamiento de la sociedad al reclamo por la educación pública.

“La universidad está unida, defender nuestro modelo de universidad pública. La sociedad nos acompaña”, expresó durante la movilización.

Toffolo también defendió la responsabilidad con la que las instituciones universitarias sostienen sus actividades a pesar de las dificultades presupuestarias. “Nos pueden contar las costillas que quieran, lo que hacemos hace mucho tiempo lo hacemos con responsabilidad”, afirmó.

Las autoridades de la UNL y la UTN coincidieron en la necesidad de sostener el reclamo y remarcaron que la discusión excede los recursos inmediatos: también involucra las posibilidades de desarrollo del sistema universitario, científico y tecnológico del país.

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Laura Tarabella: “Lo que nos preocupa es el futuro”

La rectora de la UNL, Laura Tarabella, reclamó que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario y señaló que la norma cuenta con una medida cautelar firme que exige el cumplimiento de artículos vinculados con los salarios y las becas estudiantiles.

Además, cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 por no incorporar los recursos establecidos en la ley ni contemplar la propuesta presupuestaria elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Tarabella sostuvo que el financiamiento resulta indispensable para garantizar las tareas de enseñanza, investigación, extensión y transferencia tecnológica. “Esto excede al reclamo universitario. Más allá del presente complejo y la situación crítica, lo que nos preocupa es el futuro”, afirmó.

La rectora también indicó que las autoridades universitarias mantienen conversaciones con legisladores nacionales y que tienen pendiente una reunión con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para avanzar en la articulación institucional.

“No bajamos los brazos, la universidad tiene las puertas abiertas”, sostuvo.

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El Presupuesto 2027, otro eje del reclamo

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el rechazo al proyecto de Presupuesto nacional 2027 en materia de educación superior. Según el documento leído durante el acto, la propuesta del Poder Ejecutivo no contempla las partidas requeridas por la Ley de Financiamiento Universitario ni prevé recuperar las pérdidas acumuladas en el sistema universitario y científico.

En contraposición, las autoridades señalaron que la propuesta del CIN busca garantizar el cumplimiento de la ley y recuperar la previsibilidad necesaria para el funcionamiento de las instituciones. De acuerdo con el texto, el presupuesto universitario debería incrementarse un 33,4% respecto del proyecto presentado por el Ejecutivo nacional.

El documento también advirtió sobre el impacto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el deterioro de las becas y la reducción de los recursos destinados a la investigación. Entre otros puntos, reclamó la actualización de los programas de asistencia estudiantil y cuestionó que las Becas Progresar mantengan montos de $35.000 desde 2024, según lo expresado por las organizaciones convocantes.

Las universidades sostuvieron que la gratuidad, por sí sola, no garantiza el acceso y la permanencia de los estudiantes si no existen condiciones económicas que les permitan continuar sus carreras. También alertaron sobre las dificultades para sostener proyectos científicos, adquirir equipamiento y retener a investigadores formados en el país.

Un mensaje en defensa de la educación, la ciencia y la democracia

El texto leído al cierre de la movilización vinculó el financiamiento universitario con la defensa de las instituciones democráticas y el papel del Congreso de la Nación. Además, expresó preocupación por el impacto de las políticas nacionales sobre el sistema educativo, la ciencia y la tecnología.

Las consignas de la quinta Marcha Federal Universitaria fueron la defensa de la educación, la soberanía y la democracia. El documento también reivindicó el papel de las universidades públicas en la movilidad social, el desarrollo regional y la producción de conocimiento.

La jornada concluyó con un mensaje que sintetizó el espíritu de la convocatoria: “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro, la universidad pública argentina no se apaga”.