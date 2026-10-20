Uno Santa Fe | Santa Fe | metalúrgica

La industria metalúrgica en Santa Fe amplía su caída en un contexto nacional crítico

La industria metalúrgica cayó 2,3% en Santa Fe en septiembre. A nivel nacional, casi el 60% de las máquinas quedaron paradas, el peor dato desde 2016

20 de octubre 2026 · 11:16hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La industria metalúrgica en Santa Fe amplía su caída en un contexto nacional crítico

La industria metalúrgica en Santa Fe amplía su caída en un contexto nacional crítico

La actividad metalúrgica santafesina volvió a retroceder en septiembre con un descenso del 2,3% interanual. Aunque el impacto local fue más moderado que en otras provincias, la recesión golpea fuerte a sectores claves de la provincia en un escenario nacional donde el sector opera con el nivel de capacidad ociosa más alto para un mes de septiembre desde 2016.

En Santa Fe la contracción golpea a la maquinaria agrícola y la cadena de valor

En la provincia de Santa Fe, el entramado metalúrgico continúa sufriendo el enfriamiento de la demanda y la falta de liquidez para inversiones productivas. Según el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción en el territorio provincial se redujo un 2,3% interanual en septiembre.

El golpe se siente con especial gravedad en ramas estratégicas para la matriz económica santafesina:

  • Maquinaria agrícola: uno de los motores industriales de la provincia registró un recorte interanual del 2,5%, afectado por la postergación de compras y el encarecimiento del financiamiento.

  • Fundición y autopartes: reflejan la menor tracción de la demanda agregada y el freno en pedidos de la cadena agroindustrial y automotriz.

A pesar del sesgo negativo, la contracción en Santa Fe se ubicó levemente por debajo de otros polos metalúrgicos vecinos –como Entre Ríos (–5,5%), Córdoba (–4,6%) y Buenos Aires (–3,7%)–, aunque los empresarios locales advierten que la persistencia del ciclo recesivo compromete la continuidad de los turnos de trabajo y la estabilidad del empleo en los parques industriales del centro y sur provincial.

El panorama nacional: más del 60% de la capacidad instalada de la industria paralizada

El comportamiento de la industria en Santa Fe se enmarca en un escenario nacional sumamente adverso. A nivel país, la actividad metalúrgica sufrió una caída interanual del 3,5%, acumulando varios meses consecutivos de signo negativo.

El indicador más preocupante del informe nacional es el uso de la capacidad instalada, que descendió al 40,2%. Esto significa que prácticamente 6 de cada 10 máquinas del sector metalúrgico argentino estuvieron paradas durante septiembre, marcando el piso de utilización más bajo para ese mes en los últimos diez años (desde 2016).

metalúrgica industria Santa Fe Adimra recesión
Noticias relacionadas
Ante la crecida del río, la Municipalidad construye un Centro de Asistencia Integral en Alto Verde para familias evacuadas

Crecida del Paraná: comienza la instalación en Alto Verde de los módulos habitacionales para familias fuera de los anillos de defensa

La inteligencia artificial del Sistema Lince resolvió el robo a una heladería céntrica en Santa Fe.

La inteligencia artificial del Sistema Lince permitió identificar y detener al autor del robo a una heladería céntrica en Santa Fe

Falta de barcazas, campos escasos y ventas forzadas: las dificultades de ganaderos en zona de islas por la crecida

Falta de barcazas, campos escasos y ventas forzadas: las dificultades de ganaderos en zona de islas por la crecida

Primer caso. Se confirmó el primer caso de dengue de la temporada en una mujer de Rosario que viajó a Perú.

Dengue en Santa Fe: confirmaron el primer caso de la temporada en una mujer que viajó a Perú

Lo último

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Torneo Prefederal: se inician los Play-In en tres escenarios

Torneo Prefederal: se inician los Play-In en tres escenarios

Torneo Oficial A2: tiempo de revanchas en las series Play-In

Torneo Oficial A2: tiempo de revanchas en las series Play-In

Último Momento
Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Torneo Prefederal: se inician los Play-In en tres escenarios

Torneo Prefederal: se inician los Play-In en tres escenarios

Torneo Oficial A2: tiempo de revanchas en las series Play-In

Torneo Oficial A2: tiempo de revanchas en las series Play-In

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

La racha negativa que Colón debe cortar en condición de visitante

La racha negativa que Colón debe cortar en condición de visitante

Ovación
Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión arrancó el plan para blindar al capitán Cristian Tarragona

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

Unión sigue a un goleador de la Primera Nacional para reforzar el ataque

La banca del presidente de Unión para el entrenador tatengue

La banca del presidente de Unión para el entrenador tatengue

Se cumplen 50 años del debut de Diego Maradona en Primera: el día que comenzó la leyenda

Se cumplen 50 años del debut de Diego Maradona en Primera: el día que comenzó la leyenda

Colapinto en Fórmula 1: el cronograma y horarios del GP de Estados Unidos

Colapinto en Fórmula 1: el cronograma y horarios del GP de Estados Unidos

Policiales
Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Barrio Los Troncos: se entregó la motociclista que atropelló a una niña de 7 años, la hirió y luego se fugó

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Rosario y Roldán: la Federal desarticuló una red de microtráfico y cayeron los seis principales líderes de la organización

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Escenario
Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

Ultimas entradas: la experiencia sensorial y provocadora de Dillom llega a Tribus éste viernes

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre