La industria metalúrgica cayó 2,3% en Santa Fe en septiembre. A nivel nacional, casi el 60% de las máquinas quedaron paradas, el peor dato desde 2016

La industria metalúrgica en Santa Fe amplía su caída en un contexto nacional crítico

La actividad metalúrgica santafesina volvió a retroceder en septiembre con un descenso del 2,3% interanual . Aunque el impacto local fue más moderado que en otras provincias, la recesión golpea fuerte a sectores claves de la provincia en un escenario nacional donde el sector opera con el nivel de capacidad ociosa más alto para un mes de septiembre desde 2016.

En la provincia de Santa Fe, el entramado metalúrgico continúa sufriendo el enfriamiento de la demanda y la falta de liquidez para inversiones productivas. Según el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) , la producción en el territorio provincial se redujo un 2,3% interanual en septiembre .

El golpe se siente con especial gravedad en ramas estratégicas para la matriz económica santafesina:

Maquinaria agrícola: uno de los motores industriales de la provincia registró un recorte interanual del 2,5% , afectado por la postergación de compras y el encarecimiento del financiamiento.

Fundición y autopartes: reflejan la menor tracción de la demanda agregada y el freno en pedidos de la cadena agroindustrial y automotriz.

A pesar del sesgo negativo, la contracción en Santa Fe se ubicó levemente por debajo de otros polos metalúrgicos vecinos –como Entre Ríos (–5,5%), Córdoba (–4,6%) y Buenos Aires (–3,7%)–, aunque los empresarios locales advierten que la persistencia del ciclo recesivo compromete la continuidad de los turnos de trabajo y la estabilidad del empleo en los parques industriales del centro y sur provincial.

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El panorama nacional: más del 60% de la capacidad instalada de la industria paralizada

El comportamiento de la industria en Santa Fe se enmarca en un escenario nacional sumamente adverso. A nivel país, la actividad metalúrgica sufrió una caída interanual del 3,5%, acumulando varios meses consecutivos de signo negativo.

El indicador más preocupante del informe nacional es el uso de la capacidad instalada, que descendió al 40,2%. Esto significa que prácticamente 6 de cada 10 máquinas del sector metalúrgico argentino estuvieron paradas durante septiembre, marcando el piso de utilización más bajo para ese mes en los últimos diez años (desde 2016).