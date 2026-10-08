La CGT marchó en "defensa de la industria nacional" y cuestionó el rumbo económico del Gobierno

La central obrera movilizó al ex Ministerio de Industria y difundió un documento en el que cuestionó el modelo económico y advirtió por el impacto sobre las PyMEs, el empleo y el consumo.

CGT movilizó. La central obrera se manifestó en defensa de la industria nacional y el empleo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este jueves hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, en el microcentro porteño, bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” .

La jornada se realizó en defensa de la producción, el empleo y el desarrollo nacional y forma parte del plan de lucha que la central obrera viene llevando adelante frente a las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. La movilización concluyó con discursos de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello .

Antes de la marcha, la central difundió un documento en el que cuestionó el rumbo económico y social de la administración nacional. La CGT sostuvo que el Gobierno lleva adelante un modelo que, según su interpretación, se encuentra “monitoreado” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y responde a intereses que no representan a los argentinos.

En ese documento, la organización sindical afirmó que las políticas oficiales están afectando al sistema productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y vinculó esa situación con un aumento de la desocupación, el deterioro de los ingresos y las condiciones laborales, la caída del consumo y un escenario de recesión. También cuestionó la presión impositiva, la inversión, el acceso al financiamiento y el costo de los servicios públicos.

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Críticas al impacto social

La CGT también sostuvo que las consecuencias del programa económico se reflejan en un deterioro de las condiciones sociales. En su documento, la central habló de una situación “angustiante” y advirtió por un incremento de la pobreza y la marginalidad.

Además, señaló que cientos de miles de hogares atraviesan dificultades alimentarias y que numerosas familias de sectores medios mantienen niveles de endeudamiento que, según la organización, generan preocupación por sus consecuencias sociales.

El documento también incluyó críticas a la situación de jubilados, personas con discapacidad y al financiamiento de áreas como salud, educación, investigación científica, obra pública, infraestructura vial y transporte.

Para la CGT, este conjunto de situaciones configura un deterioro de las condiciones de vida y genera un escenario de preocupación para la convivencia social.

La defensa de las PyMEs y el empleo

La central obrera sostuvo que la movilización tuvo como objetivo visibilizar la situación del sector productivo y, especialmente, de las PyMEs, a las que definió como uno de los principales sostenes del empleo.

La convocatoria había sido anunciada con el objetivo de reclamar políticas que permitan preservar la capacidad productiva y los puestos de trabajo. Durante la previa, Jorge Sola había planteado que la apertura comercial debe permitir la importación sin afectar la capacidad de producir y generar empleo en el país, además de reclamar una reforma impositiva que reduzca la carga sobre la producción y el trabajo.

La central obrera también cuestionó que la industria argentina deba competir con productos fabricados bajo estructuras laborales y de costos diferentes.

Una nueva jornada de protesta

La movilización de este jueves se inscribe en un plan de acción de la CGT que contempla nuevas expresiones de protesta y reclamo frente al rumbo económico nacional. Por el momento, la central había optado por avanzar con movilizaciones antes que convocar a un nuevo paro general.

En el cierre de su documento, la CGT planteó la necesidad de construir un modelo social basado en el trabajo, la producción y la solidaridad, y sostuvo que la defensa de los derechos laborales debe formar parte de una discusión más amplia sobre el desarrollo del país.

La central concluyó su pronunciamiento con una definición política que sintetizó el sentido de la movilización: “No hay libertad sin Justicia Social”.