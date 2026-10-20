La inteligencia artificial del Sistema Lince permitió identificar y detener al autor del robo a una heladería céntrica en Santa Fe

La plataforma de videovigilancia y analítica criminal que la Provincia prueba en la capital santafesina reconstruyó la fuga del delincuente, quien huyó en colectivo tras asaltar el comercio y encerrar a la empleada. Dos días después, fue interceptado por la Policía. Confirmaron que en diciembre el sistema funcionará de forma plena con más de 2.000 nuevas cámaras. Mirá el video.

La inteligencia artificial del Sistema Lince resolvió el robo a una heladería céntrica en Santa Fe.

El Sistema Lince , la plataforma de videovigilancia con inteligencia artificial que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe mantiene en fase de prueba piloto en la capital provincial, sumó un importante antecedente operativo al resolver el asalto a mano armada perpetrado en una heladería céntrica de la ciudad de Santa Fe.

El hecho delictivo se registró el pasado domingo 11 de octubre, cuando un delincuente armado ingresó al local comercial, sustrajo dinero en efectivo, la recaudación, un teléfono celular y mercadería, y procedió a encerrar a la empleada en el sanitario antes de darse a la fuga.

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"Es una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a identificar con claridad a las personas que estamos buscando y aporta una prueba muy valiosa. Prevemos quintuplicar la capacidad de monitoreo para responder en tiempo real", subrayó Sebastián Montenotte, subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Cómo funcionó el algoritmo para reconstruir la fuga en colectivo

A partir de los datos fisonómicos y de vestimenta aportados por la víctima al sistema 911, los operadores de la Unidad de Gestión Lince ingresaron los parámetros descriptivos (prompting) a la plataforma de IA. La herramienta analizó de manera automatizada las imágenes almacenadas en los domos urbanos más cercanos al comercio.

Según detalló el responsable de la unidad en Santa Fe, Emiliano Maldonado, el entrecruzamiento de datos de tres puntos de monitoreo clave arrojó coincidencias altamente precisas:

Detección de patrones: la IA identificó la presencia del sospechoso en dos esquinas contiguas al comercio inmediatamente después del asalto.

Ruta de escape: la reconstrucción algorítmica determinó que el delincuente caminó un par de cuadras y abordó un colectivo de línea urbana para alejarse del microcentro.

Aprehensión: con el rostro y la vestimenta del delincuente individualizados en alta definición, la alerta se emitió a los móviles de patrullaje. A penas dos días después, efectivos policiales reconocieron al sujeto en la vía pública y procedieron a su aprehensión.

Ampliación de la red: 2.000 cámaras y funcionamiento pleno en diciembre

Durante la presentación de los detalles del procedimiento, las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad adelantaron los plazos de consolidación tecnológica en la capital provincial.

Actualmente, el sistema opera con unas 800 cámaras equipadas con analítica avanzada, pero el plan de infraestructura prevé incorporar 500 nuevos puntos de monitoreo que sumarán 2.000 cámaras adicionales orientadas tanto a la prevención delictiva en patrullaje como a la generación de evidencia para los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

"Estimamos que para los primeros días de diciembre la plataforma va a estar en funcionamiento total en la ciudad, con la totalidad de los dispositivos colocados y dados de alta", confirmó Maldonado, quien remarcó además la importancia fundamental de que la ciudadanía aporte detalles precisos al realizar denuncias a la línea de emergencias 911.