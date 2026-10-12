Sistema Lince en Santa Fe: ya prueban 1.000 cámaras y sumarán otras 2.000

El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial comenzó su fase de prueba en la capital provincial. El Gobierno de Santa Fe prevé ampliar la red antes de fin de año para fortalecer las investigaciones y el esclarecimiento de delitos

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , encabezó una jornada de presentación del Sistema Lince en la capital provincial, destinada a fiscales, jueces, defensores y abogados. La actividad se realizó en la sede del Ministerio y contó con la participación de los secretarios de Justicia, Santiago Mascheroni, y de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares; la directora de la Unidad Lince en la provincia, Paula Manzoni; y el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Nessier, entre otras autoridades.

Durante el encuentro se explicó cómo opera esta herramienta tecnológica, que permite analizar imágenes captadas por cámaras de videovigilancia para aportar información a las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de delitos .

La ciudad de Santa Fe ya se prepara para el sistema Lince

Tabares señaló que se trata de un proyecto que comenzó a implementarse en la ciudad de Santa Fe con el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Cococcioni.

“Vamos a replicar la experiencia de Rosario para incorporar tecnología de manera innovadora, mejorar y ser más eficientes en el esclarecimiento de los delitos a través del análisis de imágenes”, afirmó.

El funcionario precisó que el sistema se encuentra en fase de prueba con 1.000 cámaras ya conectadas en la ciudad de Santa Fe. Además, indicó que el objetivo es incorporar otras 2.000 antes de fin de año.

Tabares remarcó que la plataforma permite procesar el gran volumen de imágenes que se genera diariamente y reconstruir los recorridos de personas vinculadas con hechos delictivos, una capacidad que busca optimizar el trabajo de las fuerzas de seguridad y de los investigadores judiciales.

Por su parte, Manzoni recordó que la primera experiencia de Lince se desarrolla en Rosario, donde ya se registraron más de 850 casos con hallazgos relevantes para las investigaciones. “Allí contamos con alrededor de 6.000 cámaras que abarcan Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo”, detalló.

La funcionaria explicó que, hace una semana, comenzó la prueba piloto en la ciudad de Santa Fe con los dispositivos ya instalados. El objetivo es ampliar progresivamente el alcance del sistema a medida que se incorporen nuevas cámaras.

Qué es el Sistema Lince y cómo funciona

El Sistema Lince es una plataforma de videovigilancia que permitirá modernizar y ampliar la infraestructura de cámaras destinada a la seguridad pública en la ciudad de Santa Fe y su zona costera.

La iniciativa propone reemplazar el modelo tradicional por una arquitectura abierta e inteligente, que integra cámaras de vigilancia, herramientas avanzadas de inteligencia artificial y mejoras en la infraestructura eléctrica y de conectividad del Centro de Datos Principal de la Provincia.

El sistema es similar al que ya funciona en Rosario. La Unidad Lince concentrará la operación de las plataformas de inteligencia artificial para ambas ciudades mediante dos equipos de trabajo especializados.

En Rosario, el equipo estará integrado por entre ocho y diez policías especializados, mientras que en Santa Fe trabajarán cinco efectivos con formación específica.

Además, la herramienta tendrá capacidad para colaborar en investigaciones de hechos ocurridos en otras localidades de la provincia, a partir del análisis de imágenes provenientes de las cámaras que se incorporen a la nueva Red de Infraestructura Tecnológica y de Conectividad, creada por ley a fines de diciembre.

De esta manera, el Gobierno provincial busca ampliar el uso de tecnología aplicada a la seguridad y fortalecer las herramientas disponibles para la investigación criminal en Santa Fe.