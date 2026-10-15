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La mamá de Mónica Aquino no llega a fin de mes y pide ayuda urgente para alimentar a sus nietos: "No quiero plata, necesito mercadería"

Mirta quedó a cargo de los hijos de Mónica desde su desaparición, en mayo de 2023. Contó que la pensión, las asignaciones y la asistencia estatal no siempre alcanzan para cubrir los alimentos del mes. Quienes puedan colaborar con mercadería o verduras pueden comunicarse con ella.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de octubre 2026 · 16:39hs
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La madre de Mónica Aquino

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La madre de Mónica Aquino, junto a familiares, durante la lectura del veredicto del juicio a su pareja, su hermano y su madre por la explotación sexual a la mujer

Mirta, la madre de Mónica Aquino, atraviesa una difícil situación económica mientras sostiene el cuidado cotidiano de sus nietos, cuyos paraderos y necesidades dependen de los recursos familiares disponibles. La mujer pidió colaboración con alimentos y verduras para poder llegar a fin de mes y remarcó que no solicita dinero.

Desde la desaparición de su hija, Mirta asumió la responsabilidad de cuidar a los chicos. Aunque cuenta con una pensión, las asignaciones correspondientes y una ayuda económica estatal, aseguró que esos ingresos no siempre son suficientes para cubrir las necesidades de toda la familia.

“Uno trata de seguir adelante. Cuesta porque no tengo trabajo. Mi pensión y la asignación que cobran los chicos a veces no alcanzan”, relató. También señaló que, en ocasiones, debe esperar a que se acrediten las ayudas económicas y se queda sin mercadería.

“A veces les doy fideos o alguna verdura hervida”

La mujer explicó que procura garantizar la comida de sus nietos, pero que las dificultades se hacen más evidentes durante los últimos días del mes, cuando los recursos escasean y debe arreglarse con lo que queda en la casa.

“A veces les doy fideos hervidos o alguna verdura hervida que me queda. No llegamos al mes y tengo que salir a buscar”, contó en Sol Play 91.5.

LEER MÁS: Caso Mónica Aquino: confirmaron las condenas a la expareja, el excuñado y la exsuegra por explotación sexual

Mirta vive con sus nietos y otros tres hijos. Uno de ellos trabaja como albañil, aunque sus ingresos dependen de las condiciones climáticas y de la disponibilidad de trabajo. Otra de sus hijas realiza trabajos de pastelería y reemplazos ocasionales.

Además, explicó que sus propias posibilidades de conseguir un empleo estable están limitadas por problemas de salud: tiene una hernia de disco y tendinitis en un hombro.

Para sumar ingresos, prepara productos para vender y organiza rifas cuando sus responsabilidades de cuidado se lo permiten. “En mi casa hago prepizzas, tartas dulces o rifas, de lo que sea para poder tener y darles de comer a los chicos”, expresó.

Cómo colaborar con la familia

Mirta insistió en que su pedido está dirigido a quienes puedan aportar alimentos para sus nietos. “Yo lo que quiero es que me puedan ayudar con un poco de mercadería o verdura, es lo único”, señaló.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con ella al 342 467-1510.

LEER MÁS: Indignante: atacaron el mural que recuerda a Mónica Aquino a un mes de su inauguración

La desaparición de Mónica Aquino sigue sin resolverse

Mónica Aquino fue vista por última vez el 5 de mayo de 2023 en barrio Varadero Sarsotti, en la ciudad de Santa Fe. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

Consultada sobre la investigación, Mirta indicó que no hubo avances recientes que permitan conocer qué ocurrió con su hija.

Mónica Aquino está desaparecida de su casa en Varadero Sarsotti, de la ciudad de Santa Fe desde el 5 de mayo 2023.

Mónica Aquino está desaparecida de su casa en Varadero Sarsotti, de la ciudad de Santa Fe desde el 5 de mayo 2023.

En el marco de la causa, Hugo Pérez, pareja de Mónica; Mario Daniel Pérez, hermano de este; y María Rosa Aguirre, madre de ambos, fueron condenados por explotación de la prostitución ajena agravada. Las penas impuestas van de ocho a 15 años de prisión, de acuerdo con sus responsabilidades en los hechos investigados.

Mónica tenía 29 años cuando desapareció. Mientras continúa la búsqueda de respuestas sobre su paradero, su madre sostiene el cuidado de sus nietos y apela a la solidaridad de la comunidad para cubrir sus necesidades básicas.

Mónica Aquino mamá ayuda nietos plata
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