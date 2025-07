Martes húmedo en la ciudad de Santa Fe en la previa del feriado

El martes comenzó en la ciudad de Santa Fe con sol, húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 11.5º y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se mantiene la acción del sistema de alta presión, con ingreso de aire principalmente frío en altura y alternante entre cálido y relativamente frío en superficie. Este comportamiento genera que las jornadas se presenten por momentos mayormente despejadas, mientras que en otros momento deberían mostrar predominio de nubosidad variable. Todavía se mantiene alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas hacia finales del miércoles hasta el día viernes. Respecto de las temperaturas, no se esperan cambios muy significativos, oscilando los valores en el rango de los 9° a 13° de mínima y entre los 18° a 24° de máxima.