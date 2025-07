Se confirmaron los días y horarios para las últimas dos fechas de Eliminatorias

La Albiceleste se medirá en el estadio Monumental el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20.30 frente a Venezuela. A la misma hora se disputarán otros tres partidos: Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Bolivia y Paraguay vs. Ecuador, ya que todos serán claves en busca de los últimos cupos. A su vez, desde las 21.30 la Canarinha de Carlo Ancelotti cerrará su presentación oficial de local frente a Chile, que ya quedó eliminada.

Después de esa jornada, el plantel campeón del mundo de Lionel Scaloni viajará a Guayaquil para medirse frente a Ecuador y cerrar las Eliminatorias ante los dirigidos por Sebastián Beccacece, desde las 20 de Argentina.

En la fecha 18 también se llevarán a cabo encuentros en el mismo horario, porque Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil y Chile vs. Uruguay empezarán a las 20.30 de Argentina.

El panorama para definir los últimos clasificados al Mundial 2026

Con Argentina, Brasil y Ecuador con el boleto picado, quedan tres clasificados directos y un lugar en el repechaje para el torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. De cara a la ventana de septiembre, se pelean esos lugares Paraguay, Uruguay (ambas lo conseguirían sumando al menos un punto), Colombia (con una victoria está adentro) y Venezuela (debe ganar ambos partidos y aguardar que alguno de los de arriba se caiga).

Por otra parte, el puesto del repechaje parece ser una lucha entre dos: la Vinotinto y Bolivia. Con 18 puntos, los del Bocha Batista parten con una leve ventaja con respecto a los comandados por Óscar Villegas, que posee 17. Perú (12) cuenta con una mínima chance, pero necesita un verdadero milagro.