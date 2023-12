Pullaro, gobernador de Santa Fe: alfonsinista, ex ministro de seguridad y aficionado al boxeo

Su acercamiento a la política estuvo siempre ligado a la Unión Cívica Radical, por inculcación paterna. Comenzando su militancia en la Facultad, a principios de 1995 fue elegido presidente de Juventud Radical de Hughes, para luego ocupar diversos cargos en el partido hasta desembocar en la Legislatura como diputado provincial en 2011.

En 2015 fue elegido por el gobernador Miguel Lifschitz como su ministro de Seguridad, cargo que mantendría durante toda la gestión del fallecido mandatario.

PullaroLifschitz2.jpg

Su vínculo con Alfonsín

Con motivo del aniversario de la elección que consagró a Ricardo Alfonsín como nuevo presidente tras siete años de dictadura militar, Pullaro le dedicó un posteo en redes sociales adjuntando una foto donde se lo puede observar con el pelo notablemente largo.

"La vida me dio varias oportunidades de decirte gracias mirándote a los ojos y estrechándote la mano. Pero esas ocasiones nunca bastan: soy de los que vivieron su infancia en una dictadura y pudieron darle a sus hijos la posibilidad de vivir siempre en libertad. Esa es la deuda de gratitud que tenemos con vos, Raúl", le escribió.

"Esa deuda intentamos honrarla a diario trabajando para construir una sociedad más justa donde, como nos enseñaste, 'la libertad no sea la libertad del zorro libre de comerse en forma libre a las gallinas libres en el gallinero libre'. Gracias por inspirar nuestros intentos de todos los días. Perdón por muchas veces no lograrlo", siguió la publicación.

Para concluir, el gobernador escribió: "Raúl, hay algo que puedo asegurarte: no hay decisión difícil que tenga que tomar en la que no me interpele la duda sobre que hubieras hecho vos. Un abrazo a la distancia, pero siempre muy cerca!".

Pullaro Alfonsin VA.jpg

La pasión por el boxeo

Pullaro es un aficionado al boxeo, e incluso llegó a practicar el deporte combatiendo en peleas amateur. Una de ellas fue televisada, enfrentando a Martín Antonio Coggi, hijo del histórico "Látigo" Coggi.

"Obviamente perdí, pero fue una historia extraordinaria para mi", contó Pullaro en el 2014 al medio venadense El Informe.

El gobernador electo solía guantear con nada más y nada menos que Marcelo Bielsa, legendario entrenador que sacó campeón a Newell's Old Boys, y dirigió a la Selección Argentina. Llegaron incluso a planear una pelea de exhibición para recaudar fondos para el gimnasio, pero entonces fue cuando Bielsa aceptó la oferta de dirigir a la Selección de Chile.

"Es una pasión, como la política", definió sobre el deporte de los guantes.