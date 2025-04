Julián Palacios, sincero en Unión: "Estamos mal y no logramos los resultados"

"En lo personal, feliz por el primer gol acá, pero en lo colectivo con sabor amargo y por eso pedirle disculpas a la gente. Triste porque no logramos los resultados. No queda otra que redoblar los esfuerzos", señaló con autocrítica y pesar.

El mediocampista fue contundente al describir el momento que atraviesa el equipo: "No sabría qué decir por qué pasa esto de visitante. Es triste. El arbitraje también deja mucho que desear. Te deja pensando y te come la cabeza, pero sacando eso, estamos mal y tenemos que mejorar".

Palacios y la llegada de Madelón en Unión

Pensando ya en el futuro inmediato y en la llegada de Leonardo Madelón como nuevo entrenador, Palacios mostró optimismo: "La sensación es de primero conocerlo, pero sé que hará un gran trabajo, porque tenemos con qué trabajar. Hay que renovar la energía".

El volante también habló de su momento personal y de su necesidad de continuidad: "Mayor motivación que jugar no hay, sobre todo para mí, que no la estaba pasando bien y me tocaba jugar poco. Entonces ayudar me pone feliz, pero bronca también por la falta de resultados", confesó.

Con autocrítica, agregó: "Me pongo la vara alta, porque sé que puedo dar más y mostré poco. No tuve tanta continuidad, pero soy autocrítico también. Quizás era un tema de mi adaptación tras estar jugando dos años afuera. El fútbol argentino es otra cosa y hay que acostumbrarse".

Finalmente, sobre el contexto del partido y el horario atípico, Palacios lamentó: "A esta hora no nos ve nadie y ellos necesitaban clasificar, por lo que terminó siendo una ayuda para ellos. Así que triste, pero tampoco le vamos a echar la culpa a los árbitros".