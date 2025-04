El palazo de Cañete a Kily por ser apartado en Unión: "No era justo lo que me estaba pasando"

El volante de Unión, Ezequiel Cañete, sumó sus primeros minutos en el año tras no ser considerado por Cristian González. "No le guardo rencor", dijo

"En lo personal, contento de volver a jugar y sumar minutos. Venía trabajando hace rato con la Reserva y sentía que tenía que estar preparado, porque en algún momento me iba a tocar. No era justo lo que me estaba pasando. Ahora toca pensar en el equipo y en levantar. El partido que viene de local será fundamental", expresó Cañete, sincero tras el partido.

El mediocampista reconoció que nunca dejó de seguir al equipo durante su tiempo apartado: "Vi todos los partidos y Unión siempre tuvo coraje. Se falló quizás mucho en la definición y de a poco eso te saca confianza y genera dudas. Los rivales encima no te perdonan", analizó.

El descargo de Chino Cañete en Unión

Respecto a su relación con el exentrenador Cristian González, Chino aclaró que tuvo una charla, pero que igualmente se sintió marginado: "Tuve una charla sincera con Kily. Pero sí me sentí apartado, más que nada al comienzo del campeonato. Después, antes del partido ante Cruzeiro me preguntó cómo estaba y sentí que podía volver, pero no pasó. Sentía que no merecía pasar por eso. Él sabrá por qué no me contó".

Cañete también remarcó que nunca hubo conflictos: "No hubo nada personal ni discusiones. Siempre estuve compartiendo cosas con el plantel y el trato era de maravilla". Sin embargo, explicó cómo fue su salida temporal: "Me manifestó sus ganas de que me quede en su momento, pero sentí que necesitaba un cambio de aire y me fui a Banfield. Ahora, cuando volví, me dijeron que no me iban a tener en cuenta por un tema de cantidad de jugadores".

El mediocampista, surgido en Boca, también se mostró ilusionado por el regreso de Leonardo Madelón: "Lo conozco, porque me hizo debutar y espero sea lo mejor para el club".

Sobre su evolución, recordó: "Después de la lesión me costó recuperar el nivel. Cuando salió la posibilidad de Banfield no dudé, porque además estaba cerca de mi familia. Eso me dio confianza y un buen semestre. Así que de a poco iré recuperando mi versión".

Finalmente, Cañete se mostró maduro al mirar hacia atrás: "En ese momento donde no fui tenido en cuenta sufrí, pero trabajé para volver a mi mejor nivel. Por suerte tuve a mi familia apoyándome. Los que estaban en el club no entendían mi situación y no bajé los brazos. No le guardo rencor a Kily".