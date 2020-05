El gobernador Omar Perotti firmó en las últimas horas un decreto que podría traer polémica. A raíz de las salidas masivas a los parques que se dieron el fin de semana fundamentalmente en la ciudad de Santa Fe y Rosario, la provincia determinó que de ahora en más, los municipios y comunas que autoricen estas actividades o que no cumplan “en forma grave” con las normativas generales de esta fase de la cuarentena, no recibirán los fondos correspondientes a la emergencia sanitaria.

Aseguran que el gobernador observó con mucha preocupación lo que ocurrió el fin de semana pasado en los espacios verdes de Santa Fe, Rosario y otras localidades. Y se quiso anticipar a la iniciativa de algunas localidades pequeñas de la provincia, que está analizando habilitar las caminatas por espacios públicos.

El gobierno firmó el decreto 420, en el que establece que a partir de ahora, los fondos que reciban en el marco de la emergencia sanitaria, van a estar supeditados al cumplimiento de todos los requisitos y hacer cumplir todas normas del aislamiento.

En resumen, si una comuna autoriza la hora de esparcimiento o no realiza el control de precios máximos, por ejemplo, es muy probable que no reciba más el dinero correspondiente a la ley de emergencia.

A través de este decreto, la provincia tiene la potestad de no girarle ese dinero. Vale recordar que al aprobarse la ley de necesidad pública, de los 15 mil millones de pesos autorizados, tres mil millones son para municipios y comunas.

El subsecretario de trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, confirmó el contenido del decreto: “Teniendo en cuenta que municipios y comunas estaban por disponer o dispusieron las salidas recreativas, se avanzó en un decreto que implica que para el giro de los fondos, se va a evaluar el cumplimiento de las normas que tienen que ver con el aislamiento obligatorio y también las tareas de fiscalización y control que se hagan sobre esas normas”.

Y amplió: “O sea que la entrega de los fondos se va a evaluar en base al cumplimiento de estos dos aspectos”.

“Nos parece una decisión razonable, porque si los fondos son en el marco de una emergencia sanitaria, no se pueden entregar si las normas no se cumplen y no se hacen cumplir”, agregó Pusineri.

Perotti descartó cerrar fronteras y dijo que el de Santa Fe es un "éxito frágil".

Y ratificó que “en principio la comuna o el municipio que autoriza caminatas o no hace control de precios por ejemplo, según la gravedad de la falta, no va a recibir los fondos; esa es la decisión que se tomó”.

Cabe remarcar que, en este marco de crisis sanitaria y económica, es un dinero más que necesario para las comunas, por ejemplo, para pagar sueldos.

Fuente: Rosario3