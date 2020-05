Descontrol en la Laguna Setúbal: "Es muy peligroso, puede haber muertes"

Este sábado y domingo, en plena continuidad del aislamiento obligatorio, algunos santafesinos decidieron salir a tener algunas horas de paseo en plazas y espacios de la costanera. El hecho de llevar más de un mes sin casos de coronavirus en la capital provincial y que se flexibilicen los controles de todo tipo, hizo que se quiebre el cumplimiento de la medida que abarca a la ciudad de Santa Fe en la cual rige aún la prohibición de salidas recreativas, y que continuaría hasta el 24 de mayo inclusive según autoridades nacionales, provinciales y municipales. Decenas de personas tomando mate en el lecho de la laguna Setúbal y hasta un auto y un tractor municipal varados en el barro fueron la foto de advertencia de una realidad que puede ser muy peligrosa.

Al riesgo de contagio de coronavirus, se le suma el de imprudentes y curiosos que decidieron aventurarse a caminar por el lecho semiseco de la Laguna Setúbal. Con 0,55 centímetros este domingo y lunes, el río Paraná alcanzó en el Puerto de Santa Fe la altura más baja de este año y desde 1969. Más de medio siglo atrás la medición fue de 14 centímetros por debajo del cero en los registros de octubre. Ese mismo mes pero de 2019, la Prefectura Naval comenzó a medir los niveles por debajo de los dos metros en una tendencia que se sostendrá al menos hasta julio. Desde la Secretaría de Control de la Municipalidad no respondieron las consultas de UNO Santa Fe sobre las medidas a llevar adelante para prevenir el aglomeramiento sobre la laguna Setúbal.

descontrol 3 laguna setubal.jpg Impresionantes postales por la bajante en la Laguna Setúbal.

El agua que hoy se ve en la laguna Setúbal corre por canales muy profundos que se ven con un ancho de cerca de doscientos metros y pueden tener al menos unos 14 metros de profundidad según científicos del Instituto Nacional del Agua. Los datos históricos a menudo vienen acompañados de fotos y anécdotas familiares que señalan la aventura de haber cruzado caminando la laguna Setúbal tanto en el 69, 70 o 71 como en 1944. Sin embargo, aunque el río llegue a los niveles mínimos, repetir las hazañas de los antepasados no será posible, e intentarlo, según especialistas, puede ser muy peligroso. UNO Santa Fe consultó a Luis Dopazo, responsable de hidrometeorología del INA región litoral sobre el fenómeno y las bajas históricas que se registran del río Paraná en el Puerto Santa Fe.

descontrol 2 laguna setubal.jpg El fin de semana, pese al aislamiento, mucha gente fue a "pasear" a la zona.

"Hay dos faltas muy graves: primero que estamos en cuarentena y además es muy peligroso andar por el lecho de la laguna Setúbal. Va a pasar que vamos a tener un muerto por enterrarse en la laguna. Van a decir que soy fatalista, pero es que son limos y arcillas, entonces lo que pasa es que cuando vos te enterrás sale todo el aire y se hace un vacío. El barro te chupa. Es lo que pasó con la camioneta, una vez que se apoyó en el barro se pegó. Literalmente se pega. Y con una persona puede pasar lo mismo. Si vas caminando y te enterrás hasta la rodilla, todo el barro se adhiere al pie, a la pierna, no hay aire y si querés salir no te podés despegar", advierte Dopazo.

Y agregó: "Por ahí da curiosidad ver el río tan bajo. La gente se debe quedar en la casa y conservar la calma porque si es por la postal, vamos a seguir teniendo la misma en julio. Efectivamente en la década del 40 fue tan bajo que se podía cruzar caminando la laguna. Pero no es la misma que es ahora. En la crecida del 66 aparece en escena el arroyo Leyes, que lo que hizo fue cortar la laguna de Guadalupe que empezaba en los pilares del puente roto y terminaba en Laguna Paiva. En los 60 irrumpe el arroyo Leyes en una crecida importante, divide la laguna en dos y queda la de San Pedro al norte y la Guadalupe al sur. Y cambió la morfología y la calidad del agua".

laguna setubal 5.jpg Es impresionante en el descenso del agua en la Laguna Setúbal.

"Antes la laguna era salada, por eso no crecían yuyos y era todo arenal. Con el arroyo Leyes se mete agua dulce, buena, desde el Colastiné y eso provocó el crecimiento de todo lo que es la costa de la laguna y aportó barro, que antes no tenía. Ahora hay mucho barro, si uno camina por los bordes se va a enterrar hasta la rodilla. Eso en el 40 no pasó porque era todo arena. Con la entrada de barro y arcilla hubo un cambio en el fondo de la laguna que generó canales que antes no había". agrega.

Estos cambios, según señala, hicieron además que la laguna Setúbal se hiciera mucho más profunda: "Para hacer la ciudad universitaria se dragó y se sacó la arena del banco que se ve en las postales del 69 abajo del Puente Colgante cuando estuvo seco. Abajo de los puentes en este momento debe haber entre unos 12 y 14 metros de profundidad. Cerca de los pilares del viejo puente ferroviario debe rondar el metro y medio o dos. Sería muy peligroso intentar cruzar. Es más, si sigue bajando se va a ver más el canal".

"El barro es muy peligroso, no es lo mismo que caminar sobre arena. El barro te chupa. Si sigue bajando, con la profundidad de los canales se puede ahogar una persona", señala.

laguna setubal 4 descontrol.jpg

En relación a las alturas y el pronóstico, Dopazo apuntó que en diez días en Brasil van a largar agua para mantener los niveles: "Lo que estuve viendo es que ayer largaron 6 mil metros cúbicos por segundo, y ellos lo iban a llevar a 9 mil, un 30 por ciento más de lo que están largando ahora. Esto significa que lo único que vamos a ver, dentro de 20 días, que se recupere al nivel que tiene hoy. Es decir, en 25 días puede seguir estacionario o bajar muy despacito. El agua que van a mandar va a servir para mantener los niveles actuales o apenas ascender algún centímetro. A largo plazo, en los próximos tres meses, el río va a seguir como hasta ahora o descendiendo. Porque el problema es que no llueve y no hay perspectiva de lluvias en estos meses".

El cero en las escalas

En relación a las mediciones y sobre lo que significa que se llegue a cero en los registros, Dopazo explica que las escalas no se ponen en el fondo del río: "Se dice «mirá hasta acá llegó el agua más baja, vamos a ponerlo un poco más abajo que eso». Entonces ocurre, como en la década del 40 que hay lecturas que están por debajo del cero. En el 44 hubo un registro de –1,03 metros. Esa es la mínima histórica en el Puerto de Santa Fe".