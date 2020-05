Santa Fe transita una semana clave para permitir las salidas recreativas

El sábado 25 de abril, el presidente Alberto Fernández, comunicaba al país que se concedían permisos para realizar salidas breves de hasta una hora y en un radio de 500 metros. Ese anunció generó polémica y preocupación entre los distritos más comprometidos por la pandemia: CABA, y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Los anuncios generaron polémica y obligó, al día siguiente, a que los cuatros distritos firmaran un comunicado en el que dejaban en claro que las caminatas no estarán permitidas y que la cuestión iba a estar en estudio y bajo análisis.

Pasaron 21 días de los anuncios de Fernández para que Ciudad Autonóma de Buenos Aires comience a permitir que niños y adolescentes puedan realizar salidas junto a uno de sus padres, según la terminación del documento del adulto acompañante y en un radio no mayor a 500 metros de sus hogares. Un tanto más cerca, en la provincia vecina de Entre Ríos, hace una semana que comenzaron permisos similares.

LEER MÁS: Descontrol en la Laguna Setúbal: "Es muy peligroso, puede haber muertes"

¿Y en Santa Fe? A pesar de que las salidas recreativas aun no están permitidas en la provincia, el fin de se semana se pudieron ver espacios verdes de esta capital con presencia de adultos y de menores. Pero la postal del fin de semana fue quizás la costanera santafesina y la laguna Setúbal, con santafesinos curiosos que se acercaron a caminar por los grandes bancos de arena y de arcilla que asomaron por la bajante.

Este lunes, el gobernador Omar Perotti dijo que en la última semana "se ha puesto a mucha gente en la calle". Y añadió: "queremos ser cuidadosos y, por una cuestión sanitaria no apresurar acciones. Todo el mundo quiere salir, caminar, ir a dar una vuelta en bicicleta", explicó. En declaraciones a Radio 2 de Rosario precisó que las próximas flexibilizaciones van a depender del compromiso de la gente. Fue entonces que remarcó que Santa Fe atraviesa un "éxito frágil", pues la pandemia sigue y llamó a "no bajar la guardia", pues "no pasó nada aún".

Si bien esta semana no habría anuncios en relación a las salidas de esparcimiento, sí podría ser una semana bisagra en la toma de decisiones. Las autoridades esperan tener los resultados del comportamiento de las nuevas actividades (como la comercial por ejemplo) que se han puesto en marcha hace una semana en el gran Santa Fe y en el gran Rosario.

LEER MÁS: La cuarentena se debilita en la ciudad y el ritmo se acelera en el Centro

Una resolución del ministerio de Salud de la Nación del fin de semana excluye a Santa Fe como zona de transmisión local. La secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, destacó que el caso del sábado -que interrumpió 10 días consecutivos sin contagios- y los otros tres diagnosticados el domingo "tienen un nexo claro y no significa circulación comunitaria".

"Estamos expectantes" dijo Martorano y adelantó: "Vamos a esperar mínimamente toda la semana". En sintonía con lo expresado por Perotti, recordó: "El lunes pasado comenzaron algunas medidas de apertura de comercios y cuestiones productivas. A la foto nosotros la tomamos a los 14 o 15 días para ver cómo va cambiando la curva de contagios y recién en base a eso se ven posibilidades de aumentar actividades o restringirlas".

"Cuando uno comienza a abrir el grifo y permitir mayor circulación de personas, como estamos ahora, tenemos que extremar los cuidados en todo sentido. Sabemos que van a comenzar los contagios, la cuestión es que se puedan producir de forma controlada, de manera tal que ese famoso pico sea lo más bajo posible y tardío posible", describió en declaraciones a LT 8 de Rosario.

Julio Befani, ex director de Epidemiología de la provincia e integrante del equipo de expertos que asesora al gobierno, dijo que en Santa Fe “venimos bien y se han tomado las medidas correspondiente” pero que todavía falta mucho.

En relación a la posibilidad de que se permitan las salidas de esparcimiento, Befani adelantó que por el momento no es un tema que el equipo de expertos haya conversado con las autoridades del gobierno. Explicó que “cuando uno analiza liberar alguna actividad tiene que tener en cuenta como mínimo tres cuestiones: la situación epidemiológica del lugar, la cantidad de personas en dicha población y la movilidad”.

El epidemiológico advirtió que cuando se realiza una apertura de actividades es necesario estudiar cómo se produce la misma. “Cuando yo libero, tengo que ver cómo la libero, porque si libero como sucedió en España, con parques llenos de gente y donde han tenido que dar marcha atrás, eso también nos puede llegar a pasar a nosotros”. A modo de ejemplo, el especialista graficó: “Si una persona va a la costanera a sentarse a tomar mate no hay riesgo; pero si les sumamos muchos más la posibilidad es mayor”.

Para Befani es necesario esperar en desenvolvimiento de esta semana para “ver qué decisiones podemos tomar la semana que viene”. Igualmente, aclaró que el equipo de asesores lo que hace es “sugerirles” a las autoridades pero que “la última decisión siempre la tiene el equipo que está en la gestión”.

El ex funcionario recordó que si bien hay muchos aspectos de la enfermedad sobre las cuales no hay certezas absolutas, hay cuestiones que son indiscutibles y enumeró: “Por ejemplo el lavado con agua y jabón, nada superó al agua y al jabón; es más que importante. Otra de las cuestiones que no se puede poner en duda es el distanciamiento, porque sabemos que todas las infecciones respiratorias se transmiten de personas a persona. Cuando hablo, toso, estornudo, canto, grito me tengo que proteger con el pliegue del codo. Si tengo el tapa nariz, boca, mentón, barbijo; mejor todavía".