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"No queremos venganza, solo justicia": habló el hijo de "Pelusa" Farías en el inicio del juicio por jurados

Comenzó en los Tribunales de Santa Fe el debate popular para juzgar a Augusto Monzón por el crimen del arbolito asesinado en febrero de 2024 en la peatonal. La Fiscalía y la querella apuntan a la pena de prisión perpetua bajo la carátula de homicidio criminis causa. "Mi viejo era una persona muy querida que arrancó de lustrabotas a los 9 años", recordó Maximiliano Farías.

19 de octubre 2026 · 10:38hs
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Carlos Alberto Farías de 57 años

Carlos Alberto Farías de 57 años, apodado "Pelusa", quien fue hallado muerto en el depósito de un local comercial de la peatonal San Martín en febrero de 2024

Con la selección de los 12 ciudadanos titulares y dos suplentes que integran el tribunal popular, comenzó este lunes 19 de octubre en el Palacio de Justicia de Santa Fe la primera audiencia del juicio por jurados por el homicidio de Carlos Alberto "Pelusa" Farías (57), el arbolito asesinado en un comercio de la peatonal San Martín.

En las puertas de la sala del anexo de Tribunales, la familia de la víctima manifestó sus expectativas ante el histórico proceso. Maximiliano Farías, hijo del cambista, expresó la emotividad del momento: "Fue un proceso muy doloroso, pero confío en que la Justicia dé su veredicto. Mi viejo fue una persona muy buena y muy querida, sobre todo en la peatonal, donde arrancó a los nueve años como lustrabotas. No queremos venganza, solo queremos justicia; no se merecía lo que le hicieron".

LEER MÁS: Comienza el juicio por jurados por el homicidio del arbolito "Pelusa" Farías en la peatonal santafesina

"Confiamos plenamente en que sean los conciudadanos quienes juzguen estos hechos. Estamos ante un delito que le puede pasar a cualquier persona y la gente común puede evaluar la evidencia perfectamente", subrayó Martín Risso Patrón, abogado querellante de la familia Farías.

Cómo se desarrollará el juicio por jurados y qué se juzga

El fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Estanislao Giavedoni, confirmó que el debate se extenderá durante al menos dos o tres jornadas de producción probatoria antes de dar paso a la deliberación del jurado.

El imputado, Augusto Joaquín Monzón, llega al proceso en prisión preventiva acusado de homicidio calificado criminis causa, figura que presupone haber cometido el crimen para lograr la impunidad o consumar el robo del dinero.

El mecanismo de juzgamiento implica dos etapas centrales:

Veredicto popular: el jurado integrado por los 12 ciudadanos determinará si Monzón es "culpable" o "no culpable" de los hechos imputados.

Audiencia de cesura: en caso de un veredicto de culpabilidad, la determinación de la pena (la querella adelantó que solicitará prisión perpetua) estará a cargo del juez técnico del proceso, el Dr. Pablo Spekuljak.

La hipótesis de la Fiscalía sobre lo ocurrido en el local de la peatonal santafesina

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el 21 de febrero de 2024, cerca de las 13:30, Farías acudió al local California Bay tras acordar una cita con Monzón, quien disponía de acceso al comercio.

Casi una hora y media después, las cámaras de seguridad registraron la salida en soledad de Monzón. Dos días más tarde, agentes policiales hallaron el cadáver de Farías oculto bajo bolsas de mercadería en un depósito del fondo. La Fiscalía sostiene que Monzón lo atacó a golpes para sustraerle dinero y su celular, limpió las manchas de sangre y huyó.

Por su parte, la defensa técnica del imputado, a cargo de Gustavo Abraham, no niega el fallecimiento dentro del inmueble pero cuestiona la calificación penal al sostener que el desenlace ocurrió en circunstancias distintas a un robo planificado.

Farías arbolito Pelusa crimen juicio por jurados
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