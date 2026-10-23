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Noche de los Museos en Santa Fe: más de 30 actividades gratuitas para disfrutar este sábado

La propuesta se desarrollará este sábado de 18 a 00 en museos, edificios patrimoniales y espacios culturales de la capital provincial. Habrá visitas guiadas, exposiciones, conciertos, talleres y experiencias interactivas para todas las edades.

23 de octubre 2026 · 20:37hs
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Noche de los Museos. Más de 30 actividades gratuitas se desarrollarán este sábado en Santa Fe.

Noche de los Museos. Más de 30 actividades gratuitas se desarrollarán este sábado en Santa Fe.
Programación provincial. Incluye visitas guiadas

Programación provincial. Incluye visitas guiadas, exposiciones, conciertos y talleres en diversos espacios culturales.
Información. La agenda completa se encuentra disponible en el sitio oficial de Santa Fe Cultura.

Información. La agenda completa se encuentra disponible en el sitio oficial de Santa Fe Cultura.
Programación provincial. Incluye visitas guiadas

Programación provincial. Incluye visitas guiadas, exposiciones, conciertos y talleres en diversos espacios culturales.

La ciudad de Santa Fe vivirá este sábado una nueva edición de la Noche de los Museos, con una amplia programación de actividades gratuitas para recorrer el patrimonio histórico, artístico y cultural de la capital provincial. El Gobierno de Santa Fe participará con más de 30 propuestas distribuidas en museos, edificios históricos y espacios culturales.

La iniciativa se desarrollará durante la tarde y la noche, con actividades en distintos puntos de la ciudad y la participación de más de 100 espacios públicos, privados y de organizaciones civiles. La programación incluirá visitas guiadas, muestras permanentes y temporarias, conciertos, talleres, charlas y activaciones artísticas.

Entre los lugares que abrirán sus puertas se encuentran la Casa de Gobierno, los museos provinciales, el Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta, dependencias del Servicio Penitenciario, la Casa de los Aldao y distintos espacios culturales dependientes del Ministerio de Cultura.

Las propuestas de la Provincia para la Noche de los Museos

La programación reúne actividades para distintos públicos, desde recorridos por edificios históricos hasta propuestas musicales, experiencias participativas y actividades destinadas a las infancias.

Casa de Gobierno

La Casa de Gobierno, ubicada en 3 de Febrero 2649, abrirá de 19 a 23 con la propuesta Casa Abierta, que permitirá recorrer el edificio patrimonial, incluidos sus patios, el hall, el Salón Blanco y el despacho del gobernador.

Las visitas guiadas comenzarán a las 20.30 y se realizarán cada media hora. La participación será gratuita, por orden de llegada y con un cupo de 120 personas por recorrido.

LEER MÁS: Una nueva Noche de los Museos: la ciudad se prepara para la 12.ª edición

Museo Histórico Provincial Brigadier General Estanislao López

El museo de San Martín 1490 estará abierto de 18 a 22. Se podrán recorrer las muestras permanentes Una casa con historia, Entre acuerdos y conflictos, Patrimonio religioso y sincretismo y La historia puertas adentro, además de la exposición temporaria El barrio sur desde el pincel de Humberto Salomone.

También habrá visitas mediadas por la sala de Sincretismo religioso, a las 18.30 y a las 20.30, a cargo de Mariano Medina. La programación musical incluirá presentaciones del Conjunto Multitímbrico del CREI, los Clarinetes del CREI y el dúo acústico Teiller Rabuffetti.

Museo Etnográfico y Colonial Juan de Garay

En 25 de Mayo 1470, de 18 a 22, se podrá visitar la muestra Lo que esconden las palabras, dedicada a los microrracismos cotidianos, y participar de visitas guiadas a la exposición del Taller de Cerámica Artesanal La Guardia.

Además, habrá una actividad lúdico-pedagógica destinada a chicos de entre 8 y 12 años sobre la historia y el patrimonio afrodescendiente en Santa Fe.

Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez

El museo de 4 de Enero 1510 permanecerá abierto de 18 a 00. La propuesta combinará artes visuales y música, con una presentación de Sebastián López Trío, una intervención del colectivo Pegate SF en la Galería a cielo abierto y una actividad de producción de grabados con el público a cargo de la Escuela Provincial de Artes Visuales Mantovani, bajo el nombre La Copiona.

La jornada también contará con un DJ set de Hellwizzard.

Casa del Brigadier Estanislao López

En General López 2792, de 18 a 22, se podrán recorrer la muestra permanente y la exposición Los Retratos del Brigadier, con visitas guiadas a las 18, 19, 20 y 21.

A las 20.30 se presentará el Ensamble de Técnicas de Improvisación de la Escuela Provincial de Música N.º 9901. También estará presente la Feria Invencible, con emprendimientos vinculados a la identidad santafesina.

Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino

El espacio ubicado en Primera Junta 2859 abrirá de 18 a 00 con la propuesta 4 objetos y 4 historias y una Feria de Biodiversidad que exhibirá materiales de sus colecciones científicas.

También ofrecerá una experiencia accesible para conocer a través del tacto el gliptodonte de Guadalupe.

Casa de los Aldao

La Casa de los Aldao, sede de la Junta Provincial de Estudios Históricos, abrirá de 18 a 22 en Monseñor Zazpe 2861. Habrá una muestra sobre la historia del edificio patrimonial, visitas guiadas y una exposición pictórica de Gustavo Pueyo.

La programación artística incluirá presentaciones de Gabriela Roldán y Gloriana.

Espacio de Memoria Ex Comisaría 4ta

En Zavalla 2498, de 18 a 22, se podrá visitar una exposición de Domingo “Coco” Sahda y participar de distintas actividades del Archivo Provincial de la Memoria.

Entre ellas se encuentran Interconectados, una instalación vinculada con la consulta de documentos; Sumá tu palabra, un dispositivo interactivo con el público, y una muestra de tipos documentales en la Biblioteca Paco Urondo.

También se presentará Tramas de la memoria, una obra colectiva realizada por estudiantes de quinto año de la Escuela Juan Mantovani. El cierre musical estará a cargo de Patricia Barrionuevo.

Museo del Servicio Penitenciario

El museo ubicado en Uruguay 2663 abrirá de 18 a 23. La propuesta incluirá una muestra fotográfica, bibliografía histórica y objetos representativos de la institución, además de visitas guiadas por el edificio.

Los recorridos tendrán una duración aproximada de 20 minutos e incorporarán códigos QR con información interactiva.

Museo y Biblioteca Policial Alguacil Mayor Bernabé de Luján

En San Jerónimo 1199, de 18 a 23, se exhibirán objetos antiguos de la Policía de la Provincia de Santa Fe. La visita permitirá conocer parte de la historia de la institución en un edificio de más de 200 años, declarado Patrimonio Histórico Provincial.

El Molino, Fábrica Cultural

El espacio de bulevar Gálvez 2350 estará abierto de 18 a 23 con experiencias lúdicas y creativas para todas las edades.

Entre las propuestas se encuentra Máquinas para Escuchar el Mundo, una instalación interactiva. Además, Klauss ofrecerá un concierto cuadrafónico bajo las bóvedas diseñadas por Amancio Williams.

La Josefa

En la esquina de La Rioja y San Luis, de 18 a 23, se desarrollará una actividad de construcción de una casa de adobitos junto a la arquitecta Eugenia Germano.

También habrá recorridos mediados por las exhibiciones, una intervención colectiva en pisos, paredes y ventanas en la Sala Pop Up, recorridos libres y música.

Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura, ubicada en bulevar Gálvez 1274, abrirá de 18 a 23 con una programación que incluirá la activación del Oráculo, a cargo de Nicole Chort; una sala de juegos; sesiones de tarot con Sofía Rey y un DJ set de Patitu Discos.

Centro Cultural Provincial Francisco “Paco” Urondo

En Junín 2457, de 18 a 23, se podrá visitar Leve oscilación en círculos, muestra de María Eugenia Suárez.

La propuesta se completará con una clase de dibujo inspirada en las formas, los colores y los pigmentos de la exposición, además de una visita mediada a cargo de la artista.

Museo del Puerto de Santa Fe

El Museo del Puerto, ubicado en la cabecera del Dique 1, en el Edificio del Reloj, abrirá de 17 a 22. El espacio ofrecerá actividades para las infancias y propuestas para conocer la historia y el patrimonio portuario.

Cómo consultar la programación completa

La participación en las actividades será gratuita, aunque algunas propuestas cuentan con cupos o modalidades de ingreso específicas. Por eso, se recomienda consultar los horarios y las condiciones de cada espacio antes de asistir.

La programación completa de las actividades organizadas por la Provincia puede consultarse en el sitio oficial de Santa Fe Cultura, en www.santafecultura.gob.ar.

La Noche de los Museos invita a redescubrir la historia, el arte y la identidad santafesina a través de recorridos y experiencias que acercan el patrimonio cultural a vecinos y visitantes.

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