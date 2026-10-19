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Una nueva Noche de los Museos: la ciudad se prepara para la 12.ª edición

El sábado 24 de octubre, de 18 a 0, más de 100 museos, galerías de arte, edificios y espacios culturales participarán con propuestas de entrada libre y gratuita

19 de octubre 2026 · 08:52hs
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Alianza Francesa Santa Fe. Una nueva Noche de los Museos: la ciudad se prepara para la 12.ª edición

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Alianza Francesa Santa Fe. Una nueva Noche de los Museos: la ciudad se prepara para la 12.ª edición

“Noches hay muchas, pero una sola Noche de los Museos” es el lema elegido por la Municipalidad de Santa Fe para anunciar las novedades de la edición 12.ª de este evento cultural tan esperado. El sábado 24 de octubre, más de 100 museos, galerías de arte, edificios patrimoniales y espacios culturales participarán con propuestas, con entrada libre y gratuita.

Cabe destacar que 16 espacios municipales se incorporan a la programación.

En esta edición se suman 25 nuevas instituciones a la Noche de los Museos, un crecimiento que se sostiene año a año y refleja la participación ciudadana y el compromiso de los santafesinos con la cultura y sus espacios. La propuesta también pone en valor el trabajo cotidiano de quienes investigan, crean, enseñan y preservan el patrimonio cultural, así como la articulación municipal que hace posible este evento.

Historias de Santa Fe junto a El Chimi

Entre las propuestas destacadas de esta edición habrá dos actividades especiales junto a Lorenzo Cantelli, conocido como El Chimi Santafesino, para conocer y disfrutar de espacios significativos de la ciudad.

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A las 18.30, desde el Faro de la Costanera Oeste, comenzará “Del Faro al Puente: Historias de Santa Fe”, una caminata hasta el Puente Colgante para conocer historias vinculadas con la ciudad, la laguna, sus edificios y su paisaje. La actividad culminará con el encendido de las luces del Puente Colgante con el color de la Noche de los Museos. La propuesta se suspende en caso de mal clima.

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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A las 21, el Teatro Municipal “1.º de Mayo” será escenario de “Una noche en el Teatro”, para conocer la historia del emblemático edificio recientemente remodelado, junto a El Chimi. La actividad tendrá un cierre musical a cargo del pianista Franco Broggi y será con entrada gratuita, con retiro previo por boletería.

Las entradas para “Una noche en el Teatro” estarán disponibles a partir del 20 de octubre, en la boletería del Teatro Municipal, San Martín 2020, de martes a sábado, de 8 a 13 y de 16 a 20 h, hasta agotar stock.

Programación diversa

La Noche de los Museos es una oportunidad para fortalecer la construcción de ciudadanía: promueve el acceso igualitario a la cultura y al patrimonio, el encuentro entre personas de distintos barrios y generaciones, y la apropiación de los espacios públicos y las instituciones culturales como parte de una memoria e identidad compartidas.

La extensa agenda se organiza en siete paseos territoriales, que permiten recorrer distintos sectores de la ciudad y elegir entre experiencias de arte, artes escénicas, música, patrimonio e historia, archivo, documental, audiovisual, gastronomía, infancias, propuestas literarias y editoriales, entre otras.

Durante la noche funcionarán dos sectores gastronómicos tipo food park, ubicados en Plaza San Martín y Paseo de las Tres Culturas, además de promociones especiales en bares y restaurantes adheridos. Como en las últimas ediciones, las bicicletas públicas tendrán horario extendido hasta la medianoche, facilitando los traslados entre los distintos puntos de la programación. También se replicará el Desfile Nocturno cívico militar organizado por el Gobierno Provincial alrededor de la Plaza 25 de Mayo. La información sobre agenda, participantes y locales adheridos se irá actualizando y difundiendo en el instagram (@cultura.santafecapital) y en la página web www.santafeciudad.gov.ar/capitalcultural/nochedelosmuseos.

Cronistas NDM/26: que no te la cuenten

Otra de las novedades de esta edición será “Cronistas NDM/26”, una convocatoria para que quienes participen de la Noche de los Museos puedan ser cronistas de la jornada a través de sus fotografías.

La propuesta invita a registrar momentos, escenas, personas, espacios y situaciones que den cuenta de cómo se vive la Noche de los Museos. Cada participante podrá enviar hasta tres fotografías tomadas durante el evento.

Entre las imágenes recibidas que cumplan con los requisitos se realizará una selección que formará parte de un dossier digital de la 12.ª Noche de los Museos, que será difundido a través de los canales de comunicación de la Municipalidad de Santa Fe.

Para participar será necesario completar un formulario online con datos de la fotografía y datos personales. Las imágenes deberán ser de autoría de quien las envía y haber sido tomadas durante la Noche de los Museos.

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