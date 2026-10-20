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Peligro total en una estación de servicio: el gremio relacionó los incidentes con conflictos de cuidacoches y pidió más seguridad para los playeros

Marcelo Gerez, referente del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, advirtió en UNO Santa Fe que uno de los involucrados manipuló un pico surtidor durante la gresca. El gremio buscará reunirse con los trabajadores.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

20 de octubre 2026 · 20:16hs
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Pelea en pleno Bulevar y alerta gremial: Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio advierte sobre peligro latente de combustibles y busca reunirse con empleados.

Pelea en pleno Bulevar y alerta gremial: Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio advierte sobre peligro latente de combustibles y busca reunirse con empleados.

La violenta pelea protagonizada por varios jóvenes en una estación de servicio ubicada en la esquina de Bulevar Gálvez y Rivadavia, en la ciudad de Santa Fe, generó preocupación por el riesgo al que quedaron expuestos los trabajadores durante la madrugada del domingo.

Uno de los involucrados manipuló un pico surtidor en medio del enfrentamiento, una situación que pudo haber provocado consecuencias graves.

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Al respecto, Marcelo Gerez, secretario de actas provincial del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio y referente de la seccional local, habló con UNO Santa Fe y advirtió sobre el peligro que representó la maniobra. “Lo que es el combustible es algo que es un peligro latente siempre”, sostuvo.

El dirigente explicó que, al observar las imágenes que se viralizaron, advirtieron que uno de los participantes habría intentado derramar combustible en la playa de carga. “Vimos ahí en el video cómo uno de los malvivientes agarró uno de los picos e intentó querer derramar en el piso, en la playa, combustible, de lo cual eso hubiese generado un inconveniente muy grande para nuestros trabajadores también ahí en la zona del bulevar”, señaló.

El episodio ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada y quedó registrado en un video que muestra corridas, golpes, patadas y una agresión grupal contra un joven. Durante la secuencia, un empleado de la estación intentó recuperar una manguera de combustible que había sido tomada por uno de los involucrados.

LEER MÁS: Corridas, patadas y escobazos: así fue la brutal pelea en una estación de servicio de Bulevar Gálvez

El sindicato buscará reunirse con los trabajadores

Gerez contó que el gremio tomó conocimiento del hecho a través de las imágenes difundidas y se comunicó con referentes de la estación de servicio para expresar su solidaridad con los empleados.

“Nos comunicamos con uno de los referentes de la estación de servicio para ver si podemos ir a visitarlos a los muchachos, para solidarizarnos con ellos”, explicó.

Además, adelantó que tenían previsto acercarse al establecimiento para hablar con el trabajador que estuvo presente durante el enfrentamiento y conocer en detalle lo sucedido. “Vamos a tratar de hablar con él a ver qué es lo que pasó bien realmente”, indicó.

Preocupación por los conflictos en la zona

El referente gremial vinculó la preocupación con situaciones de violencia que, según indicó, vecinos y comerciantes del sector señalan en relación con conflictos que involucran a cuidacoches y limpiavidrios.

“La preocupación que tenemos del lado del sector nos preocupa. Pero esa zona es constante. Por lo escuchado también los vecinos alrededor de los negocios, casi todos los fines de semana está pasando algo con respecto a los cuidacoches y los limpiavidrios”, afirmó.

Sobre la prevención, Gerez señaló que los trabajadores suelen observar la presencia policial por Bulevar Gálvez. También indicó que muchas estaciones de servicio cuentan con seguridad privada durante el turno noche, aunque aclaró que no todas disponen de ese servicio.

La pelea volvió a poner el foco en las condiciones de seguridad de los trabajadores que cumplen tareas durante la madrugada, especialmente en espacios donde se manipulan sustancias inflamables.

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