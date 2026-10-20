Corridas, patadas y escobazos: así fue la brutal pelea en una estación de servicio de Bulevar Gálvez

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 4 de la madrugada del sábado en Bulevar Gálvez y Rivadavia. Las imágenes muestran golpes, patadas y escobazos contra un joven que quedó en el suelo, mientras un trabajador intentaba recuperar la manguera de un surtidor.

Brutal pelea. Un joven agredido con golpes, patadas y escobazos en una estación de servicio de Bulevar Gálvez.

Una violenta pelea entre varios jóvenes se registró durante la madrugada del sábado en una estación de servicio ubicada en la esquina de Bulevar Gálvez y Rivadavia , en la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió alrededor de las 4 y quedó registrado en imágenes que muestran corridas, golpes , patadas y una agresión grupal en plena playa de carga de combustible.

La secuencia generó momentos de tensión tanto por la violencia del enfrentamiento como por el riesgo al que quedaron expuestos los trabajadores y las personas que se encontraban en el establecimiento.

Tres contra uno y golpes con una escoba

El enfrentamiento habría comenzado fuera de la estación de servicio. Uno de los involucrados fue perseguido hasta el predio, donde continuó la agresión.

En las imágenes se observa a tres personas atacando a un joven, que recibe patadas y golpes mientras permanece en el suelo. En otro momento de la secuencia, uno de los agresores toma un objeto similar a una escoba y lo utiliza para golpearlo, incluso en la zona de la cabeza.

También se mencionó la posible presencia de un elemento cortopunzante, aunque no se precisaron públicamente sus características ni el uso que habría tenido durante el episodio.

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Hasta el momento, no se estableció cuál fue el motivo que desencadenó la pelea. De acuerdo con la información difundida, los involucrados serían personas que frecuentan ese sector de la ciudad.

Un trabajador intentó recuperar la manguera del surtidor

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando uno de los participantes tomó una manguera de combustible de un surtidor. Mientras el enfrentamiento continuaba, un empleado de la estación intentó recuperar el elemento.

La situación generó preocupación por el peligro que representaba la manipulación de la manguera en medio de una pelea y en un establecimiento donde se despacha combustible.

Tras el episodio, se registró una intervención policial. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni se confirmó el estado de salud de los involucrados.

Preocupación por la violencia durante la madrugada

El enfrentamiento volvió a poner el foco en los episodios de violencia que se producen durante las madrugadas de los fines de semana en el corredor de Bulevar Gálvez.

La agresión ocurrió en un espacio de circulación pública y actividad comercial, con trabajadores que debieron desenvolverse en medio de una situación de riesgo.

Por ahora, no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias que originaron la pelea ni sobre posibles actuaciones judiciales posteriores.