Plaza Italia: presentaron una nueva versión del proyecto ganador y el viernes la analizarán con las entidades que plantearon objeciones

Felipe Michlig encabezó una reunión con los arquitectos de “Sombra y Agua”, que incorporaron observaciones de vecinos e instituciones. La propuesta será expuesta ante los sectores que habían planteado objeciones antes de avanzar hacia el proyecto definitivo de la Plaza Italia.

El proyecto de recuperación y puesta en valor de Plaza Italia , ubicada frente a la Legislatura de Santa Fe, sumó una nueva instancia de revisión. El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig , encabezó una reunión de trabajo con los arquitectos ganadores del concurso provincial de ideas para analizar una versión revisada de la propuesta y avanzar en las definiciones necesarias para su desarrollo definitivo.

Del encuentro participaron los arquitectos Germán Müller y Martín González , autores de “Sombra y Agua”, la iniciativa distinguida con el primer premio; el diputado provincial José Corral; el director de Proyectos de Arquitectura Municipal, Gabriel Navarrete; y los secretarios administrativos de las cámaras legislativas, Leonardo Stangaferro, por el Senado, y Luciano Mohamad, por Diputados.

Durante la reunión, los profesionales presentaron una nueva versión del diseño, en la que incorporaron observaciones formuladas por distintos actores involucrados en el proceso. El objetivo es perfeccionar la propuesta y alcanzar una definición que contemple tanto los criterios arquitectónicos como las necesidades planteadas por vecinos e instituciones.

Una nueva instancia de diálogo

La reformulación se produce después de las reuniones mantenidas con representantes de la comunidad italiana y de la Vecinal Barrio Sur, que acercaron inquietudes sobre distintos aspectos del proyecto ganador.

LEER MÁS: Plaza Italia: modificarán el proyecto ganador tras los aportes de vecinos de barrio Sur y la comunidad italiana

Entre los planteos realizados surgieron la necesidad de reforzar la identidad italiana de la plaza, sumar sectores verdes, incorporar juegos infantiles y contemplar diferentes tipos de bancos y mobiliario urbano.

Las observaciones apuntan a que el espacio pueda responder a las necesidades de quienes viven en el barrio y de quienes lo utilizan como lugar de encuentro, recreación y circulación.

En ese marco, la nueva versión será presentada este viernes ante las entidades que habían formulado objeciones, en una instancia destinada a continuar el intercambio y evaluar los cambios incorporados.

“Sombra y Agua”, la base para la transformación

El proyecto “Sombra y Agua” obtuvo el primer premio del Concurso Provincial de Ideas convocado para transformar Plaza Italia. La propuesta fue seleccionada entre 31 proyectos y plantea recuperar el espacio que actualmente funciona, en buena parte, como estacionamiento de la Legislatura.

El diseño contempla una mayor presencia de arbolado y superficies absorbentes, sectores de sombra, espacios de encuentro y una nueva relación peatonal con el edificio legislativo y los espacios patrimoniales del entorno.

Las característica del proyecto ganador para la transformación de la Plaza Italia gentileza

También incluye una propuesta de láminas de agua y la reorganización de sectores destinados a actividades recreativas y culturales. La intención es convertir el predio en un espacio público accesible, sostenible y con múltiples posibilidades de uso.

La elección de “Sombra y Agua” no implica, sin embargo, el inicio inmediato de las obras. El concurso tuvo carácter no vinculante y la propuesta todavía debe avanzar hacia la elaboración del proyecto ejecutivo, la definición de los costos y las alternativas de financiamiento.

De la propuesta ganadora al proyecto definitivo

La nueva reunión forma parte del proceso para definir las características finales de la intervención. La intención es que los aportes realizados durante las instancias de diálogo puedan ser evaluados e incorporados antes de avanzar hacia las etapas técnicas y administrativas necesarias para una futura licitación pública.

Así, Plaza Italia continúa su camino hacia una transformación que busca recuperar para el uso ciudadano un espacio histórico frente a la Legislatura provincial. El próximo encuentro con las entidades será otra instancia para revisar la propuesta y acercar posiciones antes de consolidar el diseño definitivo.