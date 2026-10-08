Plaza Italia: modificarán el proyecto ganador tras los aportes de vecinos de barrio Sur y la comunidad italiana

Los arquitectos Germán Müller y Martín González, autores de “Sombra y Agua”, incorporarán propuestas sobre identidad italiana, espacios verdes, juegos y mobiliario.

Plaza Italia. El proyecto ganador "Sombra y Agua" será modificado tras aportes de vecinos e instituciones.

El proyecto de recuperación y puesta en valor de Plaza Italia , ubicada frente a la Legislatura de Santa Fe, tendrá modificaciones a partir de los aportes realizados por vecinos e instituciones durante una nueva ronda de diálogo convocada por el Senado provincial.

El encuentro se desarrolló durante la tarde del miércoles en la Sala de Reuniones de Prensa del Senado y estuvo encabezado por el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, y el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi. También participaron representantes de la comunidad italiana, de la Vecinal Barrio Sur y los arquitectos Germán Müller y Martín González, autores de “Sombra y Agua” , proyecto que obtuvo el primer premio en el concurso de ideas realizado la semana pasada.

Durante la reunión se intercambiaron opiniones, inquietudes y propuestas sobre la futura intervención del espacio. Entre los planteos realizados surgieron la necesidad de otorgarle una mayor impronta vinculada con las raíces italianas, incorporar más sectores verdes, sumar juegos para niños y contemplar distintos tipos de mobiliario.

Los arquitectos escucharon las sugerencias y se comprometieron a analizar los planteos para incorporarlos a la propuesta ganadora. En los próximos días realizarán nuevas devoluciones sobre las ideas surgidas durante el encuentro.

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Diálogo con vecinos e instituciones

En representación de las entidades de la comunidad italiana y de la Asociación Vecinal Zona Sur participaron José Figura, Silvana Bruschi, María Ester Valli, Fabián Forte, Laura D'Andrea, Antonela Novello y Gabriel Benassi.

Michlig destacó la importancia de sostener un proceso de diálogo abierto con quienes tienen un vínculo directo con Plaza Italia. En ese sentido, remarcó que la recuperación del espacio debe construirse a partir de la escucha y del intercambio entre las instituciones, los profesionales y los vecinos.

Por su parte, los representantes de la comunidad italiana y de la Vecinal Barrio Sur valoraron la continuidad de la instancia de diálogo y agradecieron la respuesta del Senado a las inquietudes planteadas.

La reunión constituye una nueva etapa dentro del proceso iniciado con el concurso de ideas, cuyo resultado tuvo carácter no vinculante. La propuesta “Sombra y Agua” continuará siendo la base de trabajo, aunque será reformulada a partir de los aportes recibidos.

De esta manera, el Senado busca avanzar en una propuesta definitiva para recuperar y jerarquizar Plaza Italia, fortaleciendo su identidad y su integración con el entorno de la Legislatura y del barrio.