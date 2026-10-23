Polémica en Bº Candioti Sur: multaron con casi $1.000.000 a la vecinal por los carteles de la protesta contra el SEOM

El Municipio sancionó a la institución del barrio con $922.885 al aplicar la Ordenanza 7.882 sobre publicidad en espacio público. Los frentistas habían pegado afiches con el lema "SEOM libre" en frentes y columnas para exigir la exención del estacionamiento medido.

Conflicto por el estacionamiento medido: sancionaron a la Vecinal Candioti Sur por pegar carteles contra el SEOM.

Un nuevo e intenso capítulo de tensión se desató en las últimas horas entre el Municipio de Santa Fe y los residentes de barrio Candioti Sur . La Municipalidad notificó a la vecinal la aplicación de una multa de $922.885 bajo la figura de "publicidad en infracción", producto de la campaña de cartelería pegada en la vía pública por los vecinos en el marco de sus protestas contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM).

La sanción administrativa se fundamentó en el incumplimiento de la Ordenanza N.º 7882, norma que regula la colocación de afiches y cartelería en espacios públicos, mobiliario urbano y estructuras de obra.

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"Notificaron una multa a la vecinal de casi un millón de pesos por publicidad en infracción. Elegimos la protesta más pacífica y limpia: mostrar el enojo a través de carteles con la leyenda 'SEOM libre para frentistas'. Esto ataca directamente la libertad de expresión", expresó Matías Galíndez, referente de la Vecinal Candioti Sur.

Protesta pacífica vs. infracción municipal

El referente de la comisión vecinal, Matías Galíndez, expresó el profundo malestar e indignación que causó la notificación en la comunidad del barrio. Según explicó, la decisión de colocar la cartelería surgió de una asamblea de frentistas para visibilizar el reclamo por los costos diarios que deben afrontar al estacionar frente a sus propios domicilios.

Galíndez argumentó que la protesta se diseñó cuidando el patrimonio urbano:

Modalidad de fijación: los carteles con la leyenda "SEOM libre para frentistas" fueron colocados sobre fachadas privadas y algunas columnas mediante cinta adhesiva, facilitando su posterior remoción sin dañar la vía pública.

Denuncia de persecución: los vecinos sostienen que existe un "ensañamiento" institucional del Municipio hacia la vecinal por encabezar la resistencia al cobro del estacionamiento medido en el barrio.

"Somos muy conscientes del cuidado del espacio público y lo pensamos al momento de realizar esta protesta. Esto, en vez de acallarnos o intimidarnos, hace todo lo contrario: vamos a redoblar el reclamo porque es grave que no nos dejen expresarnos", advirtió el dirigente.

Promesa incumplida sobre la franquicia para residentes

A la sanción económica se suma el descontento por el nulo avance en las negociaciones para flexibilizar el sistema. Según detalló Galíndez, en un encuentro previo con autoridades del Gabinete municipal se había asumido el compromiso de extender en un hora la franquicia gratuita de estacionamiento para los residentes registrados.

Sin embargo, a más de un mes de dicha reunión, la medida no fue instrumentada y los vecinos continúan disponiendo únicamente de un tope de tres horas con tarifa diferenciada.

Ante este escenario, la comisión directiva de la vecinal evalúa recurrir la multa en los Tribunales de Faltas municipales, mientras prepara nuevas acciones comunitarias para exigir la gratuidad del aparcamiento para los frentistas de Candioti Sur.