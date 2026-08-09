Vecinos de Candioti Sur empapelaron el barrio en contra del Seom: "Este sistema no ordena, solo recauda"

Frentistas comenzaron a colocar carteles en distintos puntos del barrio para visibilizar su rechazo al sistema y exigir quedar exentos del pago. La Vecinal Candioti Sur reclama una respuesta al pedido presentado ante el Ejecutivo.

Los vecinos de barrio Candioti Sur redoblaron su protesta contra el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) y comenzaron a empapelar distintos sectores de la zona con carteles para visibilizar su rechazo al estacionamiento medido.

La campaña de cartelería se suma a las firmas, reuniones y presentaciones formales que la Vecinal Candioti Sur viene realizando desde junio para reclamar que los frentistas queden exentos del pago del Seom o que, al menos, se introduzcan modificaciones que contemplen las particularidades residenciales del barrio.

El reclamo volvió a tomar fuerza luego de que los vecinos denunciaran que llevan más de un mes sin obtener una respuesta formal al pedido presentado ante la Municipalidad. La Vecinal sostiene que el expediente permanece sin resolución y reclama una reunión con las autoridades municipales.

Carteles para visibilizar el reclamo

La colocación de cartelería constituye una de las primeras medidas concretas definidas por los vecinos para mantener visible el conflicto en las calles del barrio.

El presidente de la Vecinal Candioti Sur, Matías Galíndez, explicó que se trata de una protesta pacífica y que el objetivo es que el Ejecutivo municipal tome nota del malestar existente.

“La primera acción que pensamos es colocar carteles para visibilizar el problema. Es una protesta pacífica para mostrar el enojo de los vecinos y esperar que la Municipalidad escuche y flexibilice esta medida”, señaló.

Los carteles buscan instalar el reclamo en las propias calles donde funciona el sistema y reforzar el pedido de eximición para quienes viven en las cuadras alcanzadas.

La Vecinal también volvió a solicitar una reunión con el secretario de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo, para plantear las demandas de los residentes y discutir alternativas.

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“Presentamos una nota y nunca tuvimos una respuesta”

Galíndez recordó que el reclamo formal fue presentado el 30 de junio, acompañado por más de 200 firmas de vecinos.

“Presentamos una nota fundamentando el pedido de eximir del Seom a los frentistas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho del barrio. Lo hicimos el 30 de junio y al día de hoy no tenemos respuesta; el expediente está parado en un área de la Municipalidad”, cuestionó.

El dirigente vecinal remarcó que la Vecinal pretende funcionar como canal institucional entre los residentes y el Ejecutivo.

“La Vecinal tiene que ser un canal entre los vecinos y la Municipalidad. Creemos que debería haber una respuesta formal y oficial”, sostuvo.

El planteo apunta especialmente a quienes viven sobre las cuadras alcanzadas por el estacionamiento medido y deben afrontar el costo de dejar sus vehículos en la vía pública.

El argumento de los vecinos: un barrio residencial

Uno de los principales argumentos de la Vecinal es que el sistema no contempla las diferencias existentes entre los distintos sectores de la ciudad.

“Percibimos al Seom como un paquete cerrado para realidades totalmente diferentes. La particularidad de Candioti es que es un barrio residencial”, explicó Galíndez.

Según el dirigente, el esquema genera dificultades para los frentistas que no cuentan con cochera.

“Hoy hay vecinos que reciben multas porque solo tienen tres horas para estacionar frente a su casa y deben afrontar un costo muy elevado para dejar el auto diariamente. Consideramos que las tarifas están desproporcionadas respecto de los ingresos de los vecinos”, afirmó.

A esto se suma otro efecto que, según advierten desde la Vecinal, se produce en las calles que quedan fuera del área alcanzada por el estacionamiento medido.

“No solo lo sufren quienes viven sobre las cuadras con Seom ; también afecta a los vecinos del sector este del barrio, donde se produjo un desorden importante porque muchos automovilistas buscan estacionar allí para evitar pagar”, señaló.

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Qué responde la Municipalidad

Frente a los cuestionamientos, el Municipio sostiene que el Seom no fue ampliado en Candioti Sur y que el área de aplicación mantiene los límites establecidos desde la implementación del nuevo sistema.

El intendente Juan Pablo Poletti ya había salido al cruce del reclamo vecinal y fue categórico al negar que se hayan incorporado nuevas dársenas de estacionamiento medido en el barrio.

“No digan cosas que no son”, había planteado el mandatario al responder a los vecinos.

De acuerdo con la normativa municipal, el nuevo servicio del Seom comenzó a regir el 6 de abril de 2026 y su zona activa quedó delimitada por Cándido Pujato, Castellanos, Marcial Candioti, avenida Alem, avenida 27 de Febrero, avenida Silvestre Begnis, Entre Ríos y Francia.

El Ejecutivo también remarcó que desde el 1° de julio las franquicias para frentistas y personas con discapacidad quedaron reservadas para quienes completaron el proceso de reempadronamiento.

El pedido vecinal va más allá de la discusión por los límites

Para Galíndez, el planteo no se reduce a determinar si hubo o no una ampliación formal del sistema, sino a discutir si el esquema actual resulta adecuado para las características de Candioti Sur.

“No es solo una queja. También proponemos alternativas para mejorar el funcionamiento del Seom según las características de nuestro barrio”, afirmó.

En ese sentido, la Vecinal busca abrir una instancia de diálogo con el Municipio y sostiene que deberían contemplarse las particularidades de cada sector de la ciudad al momento de aplicar políticas de estacionamiento.

El sistema, además, tiene presencia en el Distrito Centro, que incluye tanto Candioti Sur como Candioti Norte, entre otros barrios.

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Una protesta que promete continuar

Mientras aguardan una respuesta oficial, los vecinos decidieron avanzar con la campaña de cartelería y no descartan nuevas medidas si el conflicto no encuentra una salida.

“Si no hay cambios, vamos a seguir activos porque creemos que los vecinos no van a parar hasta lograr la eximición”, advirtió Galíndez.

Y remarcó el rol de la participación ciudadana: “La participación vecinal es fundamental. Cada vez que los vecinos se involucraron y trabajaron en conjunto lograron resultados”.

Así, el conflicto por el Seom vuelve a instalarse en las calles de Candioti Sur. De un lado, los vecinos reclaman una excepción para los frentistas y una revisión del funcionamiento del sistema; del otro, el Municipio sostiene que no hubo una ampliación del área y defiende el esquema vigente. Mientras tanto, el barrio comenzó a llenarse de carteles como nueva forma de protesta y visibilización del reclamo.