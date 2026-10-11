Preocupación en el Yacht Club por el crecimiento del embalsado: "Hay que actuar a tiempo antes que vuelva a ser un problema grave"

Desde el Yacht Club Santa Fe observan con preocupación el avance de la vegetación sobre la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe . Advirtieron que las altas temperaturas acelerarán el crecimiento y recordó que el año pasado el retiro de los camalotes demandó un operativo costoso y prolongado. FOTOS.

Preocupación en los clubes náuticos por el crecimiento del embalsado en el Richo Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

Preocupación en los clubes náuticos por el crecimiento del embalsado en el Richo Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

Preocupación en los clubes náuticos por el crecimiento del embalsado en el Richo Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

Preocupación en los clubes náuticos por el crecimiento del embalsado en el Richo Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

Preocupación en los clubes náuticos por el crecimiento del embalsado en el Richo Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

Preocupación en los clubes náuticos por el crecimiento del embalsado en el Richo Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe

El embalsado volvió a formarse sobre la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe. La situación genera preocupación entre los clubes náuticos de la ciudad. Desde el Yacht Club Santa Fe, Romeo Angelucci advirtió sobre la necesidad de actuar a tiempo para evitar que la acumulación de camalotes alcance grandes dimensiones.

“Todavía el club no está comprometido, tanto la caleta como el riacho, pero seguramente, con el pasar del tiempo y la temperatura, va a ir creciendo” , explicó.

El referente del club señaló que las altas temperaturas pueden acelerar el crecimiento de la vegetación y planteó que uno de los principales problemas es cómo removerla. Según indicó, tiempo atrás había particulares que se ocupaban de liberar los camalotes por iniciativa propia, pero esa práctica dejó de realizarse.

Preocupación en los clubes náuticos por el crecimiento del embalsado en el Richo Santa Fe. Foto: UNO Santa Fe

LEER MÁS: Laguna Setúbal: volvió el embalsado tras los Suramericanos y los clubes náuticos reclaman una limpieza permanente

“Con la temperatura va a ir creciendo el volumen muy rápidamente. Es una situación complicada”, advirtió en declaraciones a Telefé Santa Fe.

El embalsado y el antecedente de 2025

Angelucci recordó que el año pasado se produjo una importante acumulación de camalotes que quedaron arraigados en el fondo. Para retirarlos tuvo que intervenir el Ejército, en un operativo que, según señaló, demandó tiempo y dinero.

Por eso, consideró importante actuar antes de que la vegetación vuelva a acumularse en grandes cantidades.

El escenario también genera inquietud ante la posibilidad de una crecida del río en los próximos meses y las previsiones vinculadas con el fenómeno de El Niño.

Una tregua durante los Juegos Suramericanos

La presencia de camalotes había obligado a realizar tareas de limpieza antes y durante las competencias náuticas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Sin embargo, las pruebas pudieron desarrollarse sin inconvenientes.

“Por suerte tuvimos la posibilidad de realizar los Juegos en perfectas condiciones. La naturaleza nos jugó una buena pasada y salió todo muy bien, todas las competencias náuticas”, explicó por su parte, días atrás, Gonzalo Montes, representante de una guardería náutica de la zona.

Con el final de la competencia internacional, los clubes volvieron a enfrentar una problemática que forma parte de su actividad cotidiana.

“Ahora volvimos a la realidad nuestra de todos los días, la cotidianidad, de tener que luchar contra esto, y nos encontramos de nuevo un poquito solos”, sostuvo.