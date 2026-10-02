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Laguna Setúbal: volvió el embalsado tras los Suramericanos y los clubes náuticos reclaman una limpieza permanente

La acumulación de vegetación volvió a crecer en el Riacho Santa Fe y también comenzó a aparecer en la laguna. Desde los clubes advierten por las dificultades para navegar y piden tareas rutinarias de limpieza antes de que aumente el nivel de los ríos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de octubre 2026 · 19:36hs
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Embalsado de camalotes. La vegetación volvió a acumularse en Laguna Setúbal y Riacho Santa Fe tras los Juegos Suramericanos.

Embalsado de camalotes. La vegetación volvió a acumularse en Laguna Setúbal y Riacho Santa Fe tras los Juegos Suramericanos.

La vegetación volvió a ganar protagonismo en el sistema de la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe. A pocos días de la finalización de los Juegos Suramericanos, un embalsado de grandes dimensiones comenzó a acumularse y quedó atascado sobre sectores del Puente Colgante y el Viaducto Oroño, mientras la corriente continúa trasladando camalotes desde distintos puntos.

La situación vuelve a preocupar a los clubes náuticos ubicados sobre el Riacho Santa Fe, que durante los Juegos habían contado con sectores despejados para el desarrollo de las competencias.

Volvió el embalsado, o la acumulación de camalotes, y volvieron los problemas fundamentalmente para los clubes náuticos ubicados sobre el Riacho Santa Fe”, explicó Gonzalo Montes, representante de una guardería náutica de la zona.

Una tregua durante los Juegos

La presencia de camalotes había obligado a realizar tareas de limpieza antes y durante las competencias náuticas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Sin embargo, las pruebas pudieron desarrollarse sin inconvenientes.

LEER MÁS: Laguna Setúbal: el operativo de limpieza llegó al Riacho Santa Fe y encontró grandes embalsados que dificultaron el avance de las embarcaciones

Por suerte tuvimos la posibilidad de realizar los Juegos en perfectas condiciones. La naturaleza nos jugó una buena pasada y salió todo muy bien, todas las competencias náuticas”, destacó en diálogo con Telefe Santa Fe.

Con el final de la competencia internacional, los clubes volvieron a enfrentar una problemática que forma parte de su actividad cotidiana.

Ahora volvimos a la realidad nuestra de todos los días, la cotidianidad, de tener que luchar contra esto, y nos encontramos de nuevo un poquito solos”, sostuvo.

Esperan ayuda para retirar el embalsado

Uno de los puntos que genera preocupación es el embalsado ubicado sobre el Riacho Santa Fe, que reduce el espacio disponible para la circulación del agua y de las embarcaciones.

Desde el sector náutico indicaron que está prevista la colaboración de personal militar para retirar parte de la vegetación acumulada.

Nos queda un aporte de los militares, que van a venir y nos van a ayudar a sacar el embalsado que está en el Riacho Santa Fe”, explicó el referente.

Según planteó, recuperar caudal en el riacho permitiría facilitar el desplazamiento de la vegetación que llega desde otros sectores: “Necesitamos un caudal un poquito más grande para que pueda transcurrir todo lo que se desprenda de allá”.

Reclaman una limpieza permanente

El problema también comienza a observarse nuevamente en la Laguna Setúbal, donde los camalotes volvieron a acumularse en distintos sectores.

En la laguna Setúbal también estamos empezando a ver de nuevo camalotes”, señaló.

Frente a este escenario, los clubes plantean que las tareas de limpieza deberían realizarse de manera preventiva y no solamente cuando los embalsados alcanzan grandes dimensiones.

Necesitaríamos una conducta de mantenimiento constante sobre el tema para evitar que se produzcan mayores atascamientos. Se podría solucionar con un trabajo constante y rutinario”, afirmó.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que se modifiquen las condiciones del río. “Si nosotros no los limpiamos ahora, cuando venga todo va a ser peor todavía”, advirtió.

El planteo es que mantener despejados los cauces permitiría afrontar con mejores condiciones el traslado de vegetación ante un eventual incremento del caudal.

LEER MÁS: Operativo en la Laguna Setúbal: comenzó la remoción de embalsados acumulados entre los puentes

El puente Palito, otro punto de riesgo

Otro de los sectores señalados por los navegantes es el puente Palito, donde la acumulación de camalotes puede dificultar el paso hacia la laguna.

Tenemos dos cosas: la posibilidad de remolino, que es muy peligroso para la gente que navega por acá. Además, el camalote se tapa ahí y no permite continuar navegando hacia la laguna”, explicó.

Por ese motivo, consideran necesaria una intervención directa cuando la vegetación forma un tapón.

Necesita sí o sí la mano del hombre para que corte esos camalotes del tamaño tal para que pueda pasar por el puente Palito y no haga de tapón”, planteó.

El reclamo después de los Juegos

El regreso del embalsado vuelve a poner en agenda una problemática habitual para los clubes náuticos de Santa Fe. Durante los Juegos Suramericanos, la limpieza de los sectores de navegación permitió desarrollar las competencias previstas; ahora, con la competencia terminada, el sector reclama sostener esas tareas.

El pedido apunta a incorporar un esquema de mantenimiento periódico de la Laguna Setúbal y el Riacho Santa Fe, especialmente en los puntos donde la vegetación suele acumularse.

Mientras tanto, la corriente continúa desplazando camalotes y el comportamiento del río será determinante para saber si el embalsado se mueve o permanece adherido a las estructuras. Desde los clubes advierten que una limpieza anticipada permitiría reducir las dificultades de navegación si aumenta el caudal.

Laguna Setúbal Juegos Suramericanos embalsado camalotes clubes
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