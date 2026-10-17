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Programa Mil Aulas: Santa Fe ya incorporó 730 nuevos espacios educativos con una inversión superior a los $43.000 millones

Las obras alcanzan a 254 localidades de los 19 departamentos y beneficiarán a cerca de 18.000 estudiantes. El Gobierno provincial ratificó el objetivo de completar las 1.000 aulas previstas desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro.

17 de octubre 2026 · 16:15hs
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Programa Mil Aulas. Santa Fe ya incorporó 730 aulas con una inversión de más de $43.000 millones.

Programa Mil Aulas. Santa Fe ya incorporó 730 aulas con una inversión de más de $43.000 millones.

El Gobierno de Santa Fe informó que, desde el inicio de la actual gestión, incorporó 730 nuevas aulas en 254 localidades de los 19 departamentos, en el marco del programa Mil Aulas. La inversión provincial destinada a esta iniciativa asciende a $43.114.237.821,62 y apunta a ampliar la capacidad de los establecimientos educativos y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la política de infraestructura escolar busca acompañar las exigencias que enfrenta la comunidad educativa con recursos y obras concretas.

“Entendimos que, si pedíamos un esfuerzo importante a la comunidad educativa, teníamos que acompañarlo con una fuerte inversión pública”, sostuvo el mandatario al referirse al programa, anunciado al comienzo del ciclo lectivo de 2024.

Según los datos oficiales, las nuevas aulas beneficiarán a cerca de 18.000 estudiantes y mejorarán las condiciones de trabajo de alrededor de 1.000 docentes en distintos puntos de la provincia.

El objetivo de completar las 1.000 aulas

El ministro de Educación, José Goity, señaló que la incorporación de 730 espacios representa un avance dentro de la meta fijada por la Provincia, que prevé llegar a las 1.000 aulas.

El funcionario explicó que una de las prioridades fue atender las necesidades de establecimientos que debían utilizar bibliotecas, secretarías y otros espacios comunes para dictar clases por falta de aulas disponibles.

“Para que un chico pueda aprender tiene que haber un docente comprometido con la enseñanza y los aprendizajes, pero estos también deben darse en contextos adecuados y con los recursos correspondientes. Este Gobierno apuesta a eso”, afirmó Goity.

El ministro remarcó que el programa requiere continuidad y planificación para alcanzar los objetivos planteados. En ese sentido, ratificó el compromiso de avanzar con las obras pendientes hasta completar las 1.000 aulas previstas.

Un plan que abarca a toda la provincia

La secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, destacó que la iniciativa se desarrolla mediante un esquema de trabajo que involucra a los equipos provinciales, los gobiernos locales y las instituciones educativas.

Según explicó, el programa combina licitaciones públicas en los distritos de mayor tamaño con tareas coordinadas con intendentes, presidentes comunales y equipos directivos para identificar necesidades y avanzar con las intervenciones.

Martín recordó que, cuando Pullaro planteó el desafío de construir nuevas aulas, los equipos de infraestructura comenzaron a trabajar con las distintas comunidades educativas para definir las prioridades y organizar las obras.

“Estamos muy contentos con todo lo construido desde el inicio de la gestión”, expresó.

Más infraestructura para las escuelas santafesinas

El programa Mil Aulas forma parte de una política provincial más amplia de infraestructura educativa, que también contempla el fortalecimiento del Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI), las refacciones integrales y la construcción de nuevos edificios escolares.

El propósito es responder tanto a la necesidad de ampliar la capacidad de las escuelas como a los requerimientos de mantenimiento y mejora de los edificios existentes.

Con 730 aulas incorporadas y una inversión que supera los $43.114 millones, el Gobierno provincial mantiene como próximo objetivo completar las 1.000 previstas. El alcance de las obras, distribuidas en los 19 departamentos, busca mejorar la disponibilidad de espacios para estudiantes y docentes en distintas localidades de Santa Fe.

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