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Invertirán casi $3.000 millones para restaurar la Escuela Normal y sumar seis aulas nuevas

El histórico edificio de la Escuela Normal Superior N.º 32, declarado patrimonio de la ciudad de Santa Fe, será sometido a una intervención integral que incluirá la recuperación de su fachada, techos, galerías y espacios interiores. La licitación se abrirá el próximo 19 de agosto.

19 de julio 2026 · 12:18hs
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Escuela Normal: será sometida a una intervención integral de $2.979.813.629

Escuela Normal: será sometida a una intervención integral de $2.979.813.629,47.
Invertirán casi $3.000 millones para restaurar la Escuela Normal y sumar seis aulas nuevas

Invertirán casi $3.000 millones para restaurar la Escuela Normal y sumar seis aulas nuevas

El Gobierno de Santa Fe anunció una inversión de $2.979.813.629,47 para ejecutar una intervención integral en la Escuela Normal Superior N.º 32 "General José de San Martín", uno de los edificios educativos más emblemáticos de la capital provincial y que recientemente celebró sus 120 años de historia.

La obra se llevará adelante en el marco del Plan Abre Escuela, impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, y contempla tanto la restauración del edificio histórico como la incorporación de nuevos espacios destinados a la actividad educativa.

El ministro de Educación, José Goity, destacó la importancia de la intervención y señaló que la institución representa un símbolo para la educación santafesina.

"La Escuela Normal es una institución emblemática para la educación santafesina. Por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro realizaremos esta intervención integral con el objetivo de recuperar las instalaciones de este edificio de valor patrimonial", afirmó.

Además, confirmó que el 19 de agosto se realizará la apertura de sobres de la licitación pública para avanzar con los trabajos.

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Restauración y nuevas aulas

El proyecto contempla una recuperación integral del inmueble, declarado patrimonio histórico de la ciudad de Santa Fe, mediante tareas de restauración, mantenimiento, demolición de construcciones sin valor patrimonial y ejecución de nuevas obras.

Entre los trabajos previstos se destacan:

  • Restauración de la fachada histórica.
  • Reparación integral de techos.
  • Mejoramiento de aulas y galerías.
  • Construcción de seis aulas nuevas y un núcleo sanitario.
  • Recuperación de pisos, revestimientos y cubiertas.
  • Reparación de las instalaciones eléctricas, cloacales y pluviales.
  • Demolición de sectores incorporados con el paso del tiempo que alteraron el valor arquitectónico original del edificio.

Además, el proyecto prevé mejoras en los espacios exteriores, con la incorporación de alcorques en los patios para generar áreas de sombra, la ampliación del patio norte mediante una cubierta liviana que servirá como expansión de la cantina y la adecuación de las veredas con cintas verdes y sendas podotáctiles para favorecer la accesibilidad.

La infraestructura escolar, una prioridad

La secretaria General del Ministerio de Educación, María Martín, sostuvo que la recuperación de la Escuela Normal forma parte de una política más amplia de inversión en infraestructura educativa.

"La infraestructura escolar es una prioridad para el gobernador Pullaro. La Escuela Normal se incorpora al Plan Abre Escuela para recuperar el valor patrimonial de uno de los edificios más representativos de la ciudad", expresó.

La funcionaria recordó además que la Provincia avanza actualmente con la construcción de más de 61 escuelas, 640 aulas y numerosas intervenciones edilicias financiadas a través del Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas, destinado a mejorar las condiciones de los establecimientos educativos en todo el territorio santafesino.

Escuela aulas Santa Fe escolar
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