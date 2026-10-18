Rellenos ilegales y escándalo ambiental en la isla Sirgadero: investigan riesgos hídricos y posible contaminación

La Municipalidad de Santa Fe denunció el depósito y enterramiento de residuos y escombros en un predio vinculado con la firma Contenedores Méjico. Pese a la clausura dispuesta el 20 de julio, los inspectores constataron que las actividades continuaban. Este viernes, la Justicia ordenó un allanamiento para buscar pruebas.

La Municipalidad de Santa Fe denunció una serie de irregularidades en un predio de la isla Sirgadero , vinculadas con presuntos rellenos ilegales, la elevación artificial del terreno y el depósito y enterramiento de residuos y escombros.

La situación es investigada por la Justicia ante la posibilidad de que esas intervenciones hayan alterado el escurrimiento natural del agua y provocado contaminación ambiental.

Según la información que el Municipio compartió con UNO Santa Fe, las acciones estarían vinculadas con actividades aparentemente realizadas por la firma Contenedores Méjico. Las modificaciones del terreno podrían representar un riesgo hídrico para la zona, especialmente ante lluvias intensas o crecidas.

A partir de las irregularidades detectadas, la Municipalidad dispuso la clausura del establecimiento el 20 de julio. Sin embargo, las actividades habrían continuado pese a la medida. Por ese motivo, los equipos municipales siguieron reuniendo antecedentes y pruebas para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Un allanamiento para buscar pruebas

Este viernes, desde las 8, se llevó adelante un allanamiento en el predio a pedido de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que intervienen en la causa. El procedimiento contó con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y de personal municipal de las áreas de Ambiente, Desarrollo Urbano y Control, además de equipos ministeriales de la Provincia.

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Durante el operativo, al menos tres grupos de la PDI trabajaron en la búsqueda de elementos que permitan determinar qué actividades se desarrollaron en el lugar y establecer el estado de situación del predio.

En ese contexto, inspectores municipales convocados al lugar constataron nuevamente el incumplimiento de la clausura. La investigación deberá establecer las circunstancias de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

El riesgo hídrico y la posible contaminación

La investigación tiene dos aspectos centrales. Por un lado, busca determinar si los rellenos y la elevación artificial del terreno modificaron el escurrimiento natural del agua. Esas alteraciones podrían agravar la situación hídrica de la zona ante lluvias intensas o crecidas.

Por otro, se intenta establecer si el depósito y el enterramiento de distintos tipos de residuos pudieron provocar contaminación ambiental. La presencia de materiales de diferente origen en el predio forma parte de los elementos que deben ser analizados para determinar el alcance de las posibles irregularidades.

La Municipalidad indicó que viene interviniendo mediante inspecciones, actuaciones administrativas y la recopilación de pruebas. También señaló que continuará colaborando con el MPA, la PDI y los organismos provinciales competentes para aportar los antecedentes reunidos y contribuir al esclarecimiento de los hechos.