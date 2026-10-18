Uno Santa Fe | Santa Fe | rellenos

Rellenos ilegales y escándalo ambiental en la isla Sirgadero: investigan riesgos hídricos y posible contaminación

La Municipalidad de Santa Fe denunció el depósito y enterramiento de residuos y escombros en un predio vinculado con la firma Contenedores Méjico. Pese a la clausura dispuesta el 20 de julio, los inspectores constataron que las actividades continuaban. Este viernes, la Justicia ordenó un allanamiento para buscar pruebas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

18 de octubre 2026 · 08:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Rellenos ilegales y escándalo ambiental en la isla Sirgadero: investigan riesgos hídricos y posible contaminación

Rellenos ilegales y escándalo ambiental en la isla Sirgadero: investigan riesgos hídricos y posible contaminación

La Municipalidad de Santa Fe denunció una serie de irregularidades en un predio de la isla Sirgadero, vinculadas con presuntos rellenos ilegales, la elevación artificial del terreno y el depósito y enterramiento de residuos y escombros.

La situación es investigada por la Justicia ante la posibilidad de que esas intervenciones hayan alterado el escurrimiento natural del agua y provocado contaminación ambiental.

Según la información que el Municipio compartió con UNO Santa Fe, las acciones estarían vinculadas con actividades aparentemente realizadas por la firma Contenedores Méjico. Las modificaciones del terreno podrían representar un riesgo hídrico para la zona, especialmente ante lluvias intensas o crecidas.

A partir de las irregularidades detectadas, la Municipalidad dispuso la clausura del establecimiento el 20 de julio. Sin embargo, las actividades habrían continuado pese a la medida. Por ese motivo, los equipos municipales siguieron reuniendo antecedentes y pruebas para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Un allanamiento para buscar pruebas

Este viernes, desde las 8, se llevó adelante un allanamiento en el predio a pedido de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que intervienen en la causa. El procedimiento contó con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y de personal municipal de las áreas de Ambiente, Desarrollo Urbano y Control, además de equipos ministeriales de la Provincia.

LEER MÁS: Escándalo ambiental en la isla Sirgadero: tras violar una clausura, la Justicia allanó un predio por relleno ilegal y posible contaminación

Durante el operativo, al menos tres grupos de la PDI trabajaron en la búsqueda de elementos que permitan determinar qué actividades se desarrollaron en el lugar y establecer el estado de situación del predio.

En ese contexto, inspectores municipales convocados al lugar constataron nuevamente el incumplimiento de la clausura. La investigación deberá establecer las circunstancias de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

El riesgo hídrico y la posible contaminación

La investigación tiene dos aspectos centrales. Por un lado, busca determinar si los rellenos y la elevación artificial del terreno modificaron el escurrimiento natural del agua. Esas alteraciones podrían agravar la situación hídrica de la zona ante lluvias intensas o crecidas.

Por otro, se intenta establecer si el depósito y el enterramiento de distintos tipos de residuos pudieron provocar contaminación ambiental. La presencia de materiales de diferente origen en el predio forma parte de los elementos que deben ser analizados para determinar el alcance de las posibles irregularidades.

La Municipalidad indicó que viene interviniendo mediante inspecciones, actuaciones administrativas y la recopilación de pruebas. También señaló que continuará colaborando con el MPA, la PDI y los organismos provinciales competentes para aportar los antecedentes reunidos y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

rellenos Isla ambiental Isla Sirgadero
Noticias relacionadas
Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

Conmoción en el fútbol de veteranos de Santo Tomé por la muerte de un jugador de 50 años en pleno partido

Santo Tomé: un hombre de 50 años falleció jugando al fútbol y su hijo fue detenido por destrozos en el SAMCo

Exigencia de auditoría. El PJ de Santo Tomé pidió una audiencia pública y una auditoría para esclarecer el manejo de los recursos y la deuda acumulada.

Santo Tomé: el PJ advierte que "no están dadas las condiciones" para el traspaso del agua y reclama una audiencia pública y una auditoría por la deuda con ASSA

Día de la Madre. Se espera un domingo 18 de octubre con cielo despejado y temperaturas frescas.

Día de la Madre en Santa Fe: qué clima se espera para los festejos del domingo

Lo último

Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

Último Momento
Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Violencia de género en Santa Fe: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

Salud pública: diez hospitales santafesinos realizarán más de 300 cirugías de vesícula y amígdalas

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

Incrementan la recompensa para esclarecer el crimen de un comerciante de Villa Gobernador Gálvez

A Colón no le alcanza con ser Deportivo Lago

A Colón no le alcanza con ser "Deportivo Lago"

Ovación
Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

Santa Fe Rugby consiguió la clasificación a las semifinales del Regional

La Perla se quedó con el clásico de Recreo en la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

La Perla se quedó con el clásico de Recreo en la 8° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Ferro buscará dar otro paso para convertirse en finalista por la Zona A de Colón

Ferro buscará dar otro paso para convertirse en finalista por la Zona A de Colón

Clásico de Avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el Clausura

Clásico de Avellaneda, lucha por la permanencia y duelos decisivos en el Clausura

El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: En unas semanas volvemos

El mensaje del Dibu Martínez tras la operación: "En unas semanas volvemos"

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia